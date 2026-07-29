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Toda Extremadura, salvo el sur de Badajoz, en alerta amarilla por calor

Los avisos estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas de este miércoles, con temperaturas que podrán alcanzar los 38 grados

Un joven se hidrata con agua en Cáceres en una jornada calurosa.

Un joven se hidrata con agua en Cáceres en una jornada calurosa. / El Periódico

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El Periódico Extremadura

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Toda Extremadura, con la excepción del sur de la provincia de Badajoz, estará este miércoles, 29 de julio, en aviso amarillo por altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos se activarán a las 13.00 horas y permanecerán vigentes hasta las 21.00 horas. Durante esa franja, los termómetros podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas de la comunidad autónoma.

Ola de calor

La jornada estará marcada por el comienzo de una nueva ola de calor, que llevará los avisos por temperaturas elevadas a buena parte de la Península y a Gran Canaria. Varias provincias de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco estarán en alerta naranja, mientras que Madrid, Navarra y La Rioja también se encontrarán en riesgo importante.

La estabilidad atmosférica dejará cielos generalmente poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer nubes de evolución en áreas montañosas. También se espera calima en el sur peninsular.

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Las máximas superarán los 35 grados en amplias zonas del interior y podrán llegar a los 40 o 42 grados en los principales valles fluviales del suroeste, el valle del Ebro y Navarra. Las temperaturas nocturnas también subirán, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y en los valles de la mitad sur.

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