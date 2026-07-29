Extremadura evitará lo peor (hasta 44 grados) de la cuarta ola de calor

Todavía no ha comenzado agosto y la España peninsular se prepara para la que es ya su cuarta ola de calor de este verano, un episodio de temperaturas extremas que afectará a Extremadura, pero que lo hará posiblemente en menor medida que en otras zonas del país tanto en intensidad como en duración, de acuerdo con la previsión publicada por la plataforma de información meteorológica Meteored.

El calor apenas dará tregua en lo que resta de semana, de manera que en una extensa proporción del territorio español se sufrirán temperaturas diurnas a lo largo de varios días seguidos en el entorno de los 40 grados centígrados, con máximas que podrán alcanzar los 44 grados y mínimas nocturnas entre los 20 y los 25 grados, produciéndose noches tórridas.

Extremadura, entre las mejor paradas

Sin embargo, Francisco Martín, meteorólogo de Meteored, avanza que Extremadura será una de las regiones que saldrán "mejor paradas" y que, si bien la comunidad registrará temperaturas elevadas, no se esperan los valores extremos de entre 42 y 44 grados previstos en otros puntos de España.

El experto precisa que esta ola de calor, cuarta del año en la Península y Baleares y la primera en Canarias, viene motivada por la irrupción de una masa de aire africano, combinada con una situación de estabilidad atmosférica y las condiciones propias del periodo canicular. "Esta ola de calor va a ser bastante duradera en ciertas zonas: Canarias, el sur peninsular, el centro-este y Baleares", señala Martín. Sin embargo, añade que apenas se notará en el tercio norte y que Extremadura, "dentro de lo que cabe, va a ser una de las mejor paradas".

La trayectoria de la masa africana

¿La razón? La masa de aire africano se desplazará desde Canarias y el golfo de Cádiz hacia el nordeste peninsular, "trazando una diagonal" sobre el territorio, por lo que la geografía extremeña quedará parcialmente al margen de la zona donde se producirán los registros más sofocantes. "En Extremadura se darán valores térmicos altos, típicos de esta época del año, con temperaturas del orden de 37 o 38 grados y, puntualmente, 39", explica el meteorólogo. "No se van a alcanzar valores extremos de 42 o 44 grados", apostilla.

Un episodio más corto

Además de presentar temperaturas menos extremas, también se pronostica que el episodio tendrá una duración algo más corta que en otras comunidades. "Posiblemente, el lunes por la tarde podría entrar un frente de aire fresco, con precipitaciones por Portugal", indica. Su llegada permitiría que, desde ese día y, especialmente, durante el martes, las temperaturas descendieran hasta situarse alrededor de los 33 o 34 grados.

Martín advierte, sin embargo, de que el alivio sería temporal. Tras dos o tres días más frescos, el anticiclón cálido volvería a imponerse y las temperaturas podrían subir nuevamente a mediados de la semana siguiente, retomando "los valores veraniegos". "Estamos en agosto y no es un frente frío activo, pero este refresco será ideal para bajar las temperaturas durante unos días", afirma.

El peligro de incendio

Más allá de las temperaturas máximas, Martín destaca el efecto acumulado de las sucesivas olas de calor sobre el suelo y la vegetación. "Los suelos están muy secos en España y también en Extremadura", advierte. Esta falta de humedad provoca el progresivo agostamiento y secado de las plantas, que se convierten en combustible potencial para posibles incendios forestales. Por este motivo, aunque las temperaturas no alcancen niveles tan extremos como en otras regiones, el peligro seguirá siendo muy elevado. "Tenemos que tener mucho cuidado, porque el peligro de incendio va a ser de muy alto a extremo", asegura.

Un verano anómalo

"Este verano solamente hemos tenido dos o tres días, en términos generales, con temperaturas más frescas de lo normal", detalla este experto, que incide en lo inusual de que este vaya a ser el cuarto episodio de estas características en un solo verano. "Durante los años noventa, la aparición de una sola ola de calor ya se consideraba un acontecimiento relevante". "Las olas de calor se han duplicado o triplicado durante el siglo XXI —afirma—. Siempre hay una, dos o tres, y aquí vamos por la cuarta en la Península Ibérica; es algo anómalo".

Agosto todavía puede dejar nuevos episodios

El experto advierte, además, de que el próximo mes todavía puede dejar nuevos episodios de temperaturas elevadas. "Las predicciones semanales apuntan a anomalías cálidas y tendremos que estar pendientes de los mapas para comprobar si aparecen señales de otra posible ola de calor".