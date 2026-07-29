El Festival de Mérida agranda su mapa romano con Medea, Alejandro y Jasón bajo las estrellas de Regina

El amor llevado al límite, la conquista, la traición y la venganza volverán a apoderarse del Teatro Romano de Regina. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida llevará un año más su programación hasta el enclave arqueológico de Casas de Reina, al sur de la provincia de Badajoz, donde se representarán tres obras entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, todas ellas a partir de las 22.30 horas.

El cartel estará formado por ‘Medea’, ‘Alejandro y el eunuco persa’ y ‘Jasón y las Furias’, tres montajes estrenados el pasado verano en el Teatro Romano de Mérida. Dos de ellos también han pasado recientemente por la extensión del festival en Medellín, celebrada entre el 24 y el 26 de julio.

Las producciones volverán ahora a cobrar vida en uno de los escenarios más singulares del certamen, un teatro de pequeñas dimensiones que permite al público disfrutar de los grandes mitos clásicos desde una mayor cercanía. Además, ‘Medea’ también se representará el 1 de agosto en el Teatro María Luisa de Mérida.

Beatriz Solís, actriz de ‘Alejandro y el eunuco persa’, ha señalado que las extensiones ofrecen a los intérpretes una nueva oportunidad de prolongar la experiencia de los montajes y disfrutar del privilegio de actuar en diferentes espacios de origen romano.

Medea abre la programación

La programación comenzará el viernes 31 de julio con ‘Medea’, la tragedia de Eurípides que llegará a Regina de la mano de la compañía balear Sa Boira, perteneciente a la ONCE, con una versión de Ramón Irigoyen.

El montaje recupera una de las historias más desgarradoras de la literatura clásica. Medea lo sacrifica todo por amor a Jasón, pero este rompe su promesa y decide casarse con la hija del rey. El dolor, la humillación y el deseo de venganza transforman entonces a la protagonista en una de las figuras femeninas más complejas de la mitología.

La función, protagonizada por actores y actrices con ceguera o discapacidad visual, tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos y no está recomendada para menores de 14 años.

El rostro más humano de Alejandro Magno

El sábado 1 de agosto será el turno de ‘Alejandro y el eunuco persa’, un drama escrito por Miguel Murillo que se aleja de las grandes conquistas militares para explorar el lado más humano, íntimo y vulnerable de Alejandro Magno.

La obra muestra cómo afrontaba el conquistador su vida después de las batallas, sus relaciones personales y su forma de entender el amor. El texto centra especialmente la mirada en la relación entre Alejandro y el eunuco persa, una figura fundamental en su vida afectiva, y permite descubrir al hombre que se escondía detrás del personaje histórico.

El montaje cuenta con una destacada presencia de actores y actrices extremeños, en una apuesta por el talento regional. La representación tendrá una duración de 130 minutos y no está recomendada para menores de 16 años.

Jasón se enfrenta a sus promesas rotas

La programación concluirá el domingo 2 de agosto con ‘Jasón y las Furias’, el drama de Nando López que ofrece una nueva mirada sobre el mito de Jasón y Medea y sobre las consecuencias de traicionar una promesa.

Después de conseguir el vellocino de oro gracias a la ayuda de Medea y prometerle amor eterno, Jasón huye hasta Corinto, donde el rey Creonte le ofrece protección con la condición de que se case con su hija. El héroe acepta y rompe así el juramento realizado a Medea.

La cólera de la protagonista y la intervención de las Furias obligarán a Jasón a enfrentarse a su pasado en un descenso al Hades, donde tendrá que reconstruir sus propios pasos. La función está dirigida a mayores de 16 años y tendrá una duración aproximada de 105 minutos.

Presentación del Festiva de Teatro Clásico en Regina. / Jero Morales

Un patrimonio que recupera su función original

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha destacado que la extensión de Regina convierte el patrimonio en una experiencia cultural viva, al permitir que los antiguos espacios escénicos recuperen la función para la que fueron construidos y vuelvan a acoger al público y a las artes escénicas.

La directora general de Patrimonio Cultural y Documentación, Adela Rueda, ha subrayado la implicación de Casas de Reina en la conservación y divulgación de su legado, además de la importancia de acercar la cultura a toda la ciudadanía y descentralizar la programación.

Por su parte, el alcalde de Casas de Reina, Fernando Gallego Castaño, ha resaltado las mejoras realizadas en el escenario, que se encuentra ya en condiciones óptimas para las representaciones. El objetivo, ha señalado, es que el teatro deje de ser únicamente un vestigio histórico para convertirse en una experiencia que los espectadores puedan vivir.

Un festival abierto a todos

La programación de Regina coincide con la presentación de las medidas de accesibilidad sensorial y comunicativa que el Festival de Mérida mantiene durante su 72.ª edición, con el respaldo de Fundación CB y la colaboración de las administraciones y entidades especializadas.

El certamen pone a disposición del público diferentes servicios gratuitos, como el subtitulado en directo, la audiodescripción, el bucle magnético, las mochilas vibratorias, los recorridos táctiles por los escenarios y los programas de mano adaptados a lectura fácil. Estos recursos pueden solicitarse a través de la taquilla y de los canales de atención habilitados por el festival.

Presentación de las medidas de accesibilidad del festival de Mérida. / Jero Morales

Cimarro ha defendido que la accesibilidad forma parte de la identidad del certamen y que la inclusión debe alcanzar tanto al público como a los propios escenarios. La representación de ‘Medea’ por la compañía Sa Boira, integrada por actores y actrices con ceguera o discapacidad visual, constituye uno de los principales ejemplos de esta apuesta por demostrar que el talento no entiende de barreras.

Fuente: El Periódico de Extremadura