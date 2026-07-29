Extremadura recibirá 4.819 millones en 2027 por entregas a cuenta, un 7,8% más que en 2026

Las comunidades y ciudades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos -como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales-, de los que corresponde 4.819 millones a Extremadura, un 7,8 por ciento más que en 2026.

Según el Ministerio de Hacienda, si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 5.094 millones, un 9,7 por ciento superior en comparación con el anterior ejercicio, lo que significa que "nunca el Gobierno extremeño había contado con tantos recursos".

A nivel nacional los 170.529 millones son un 8,1 % más que este ejercicio y de nuevo una cifra récord, según el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer esta cifra a los gobiernos autonómicos el día en que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación, y que finalmente ha sido aplazado al 4 de septiembre como solicitaron las comunidades gobernadas por el PP.

Si se añade a las entregas a cuenta la liquidación de 2025 -una vez conocidas las recaudaciones reales-, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1 % más que en 2026. lo que Hacienda ha calificado también, en un comunicado, como una transferencia "histórica".

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año gracias al sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que aportaría otros 20.975 millones adicionales para los territorios, y ha recordado además que se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación "histórica" de la deuda autonómica que asciende a 83.252 millones.

España ha aprovechado para volver a tender la mano a todas las comunidades para sacar adelante la reforma del modelo de financiación -que rechazan las del PP y con las que son críticas también las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias- y ha lamentado específicamente que las gobernadas por el Partido Popular "se hayan negado a negociar hasta ahora".

El titular de Hacienda ha destacado que estas entregas a cuenta muestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades" y ha reclamado a los gobiernos autonómicos que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar.

Actualización de 2026

Hacienda ha informado también este miércoles de que las comunidades autónomas han recibido en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización -recientemente aprobada en el Congreso con los votos en contra solo de Vox- de las entregas a cuenta del año en curso correspondiente a los meses de enero a junio.

Del mismo modo, los territorios van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación.

Esto supone, como ha destacado Hacienda, que el Gobierno va a transferir en el mes de julio unos 24.455 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas por la actualización de entregas a cuenta de 2026 y la liquidación del año 2024, lo que para el Ministerio "garantiza la calidad de los servicios públicos que prestan, especialmente en el ámbito de los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales".

Fuente: El Periódico de Extremadura