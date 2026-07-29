La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado este miércoles la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026 como una "misión cumplida" para su Gobierno. Tras una larga jornada parlamentaria, la dirigente popular ha mostrado su satisfacción por sacar adelante las primeras cuentas de la legislatura y ha asegurado que el Ejecutivo afronta ahora su ejecución con "mucha ilusión" y ganas de continuar trabajando.

La votación pone fin al largo proceso político abierto por el fracaso del anterior proyecto presupuestario, que llevó a Guardiola a adelantar las elecciones autonómicas al 21 de diciembre de 2025. El debate sobre las cuentas que desencadenó aquella convocatoria anticipada cierra ahora el curso parlamentario en Extremadura, aunque con una vigencia excepcionalmente corta y sin dar margen a las propuestas del PSOE o Unidas por Extremadura.

María Guardiola celebra su "misión cumplida" tras aprobar el presupuesto de 2026: "Ahora toca ejecutar" / ASAMBLEAEX.ES

"La política útil"

El presupuesto de 2026 no solo certifica así la mayoría parlamentaria de la coalición, sino también la distancia política que la separa de los dos grupos de la izquierda. "El objetivo está conseguido", ha afirmado Guardiola, quien ha definido las cuentas como "las más altas y las mejores que ha tenido Extremadura en su historia".

La presidenta ha subrayado que la comunidad ha sido la primera de este ciclo político en ofrecer "estabilidad política e institucional" y ha asegurado que el nuevo presupuesto permitirá que Extremadura continúe creciendo y reforzando sus servicios públicos. Entre sus prioridades ha citado la sanidad, la dependencia, la vivienda y las infraestructuras, además del respaldo a los jóvenes y a las empresas para favorecer la creación de empleo.

"La política útil es esto. Esto es lo que necesitaba Extremadura", ha sostenido la jefa del Ejecutivo, que ha defendido el trabajo desarrollado por todo el Consejo de Gobierno y, especialmente, por la consejera de Hacienda. También ha reivindicado que su gabinete se ha mantenido "abstraído del ruido" y centrado en trabajar por la región y sus ciudadanos.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto a la consejera de Hacienda, Elena Manzano. / ASAMBLEAEX.ES

Ninguna enmienda aceptada

La aprobación de las cuentas se ha producido sin incorporar ninguna de las 622 enmiendas del PSOE y Unidas por Extremadura al dictamen. Guardiola ha defendido que todas han sido "estudiadas» y analizadas" con rigor, pero que ninguna mejoraba el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Según ha explicado, las propuestas contenían aspectos que impedían aceptarlas, bien porque las bajas planteadas afectaban a gastos ya planificados por el Gobierno, bien porque las nuevas partidas no se consideraban oportunas. "Son unos muy buenos presupuestos" que han requerido varios meses de trabajo, ha insistido.

Superado el trámite parlamentario, la presidenta ha situado el siguiente reto en convertir las cifras aprobadas en actuaciones concretas. "Ahora mismo, a ejecutar, a seguir ayudando a la gente y a los sectores y a reforzar nuestros servicios públicos", ha concluido.

Fuente: El Periódico de Extremadura