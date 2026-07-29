Los presupuestos de 2026 se aprobarán "con la mayor ejecución de los últimos 10 años"

En plena ola de calor, a las puertas de las vacaciones de agosto y con más de medio año ya consumido, Extremadura da el último paso para la aprobación definitiva de los presupuestos de 2026. La Asamblea celebra este miércoles el debate final de las cuentas cuando apenas quedan unos meses para ejecutarlas y la orden de cierre del ejercicio comenzará a limitar el gasto durante el otoño.

Pese a ese calendario, la Junta sostiene que los 8.854 millones de euros que contempla el proyecto de ley no llegan tarde porque buena parte de sus partidas ya se encuentran en marcha. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha asegurado incluso que se aprobarán "con la mayor ejecución de los últimos diez años" y ha acusado a la oposición de intentar confundir a la ciudadanía al cuestionar su recorrido.

Fotogalería | Imágenes del pleno de presupuestos en la Asamblea, este miércoles / Javier Cintas

Más de 12 horas de debate

Este pleno constituye el último paso de una tramitación que llega a la Cámara con 622 enmiendas del PSOE y Unidas por Extremadura todavía vivas, aunque con escasas posibilidades de prosperar ante la mayoría de PP y Vox. Los socios de gobierno ya incorporaron sus 36 propuestas al dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda y darán luz verde definitiva a las cuentas durante la noche.

La sesión ha comenzado a las 8.30 horas y está previsto que se prolongue durante más de doce horas. El debate de enmiendas parciales de los presupuestos suele distribuirse en dos jornadas, pero esta vez sus señorías han optado por condensarlo en una única sesión ante el reducido volumen de propuestas presentadas: el total no llegó a las 700, frente a las más de 1.500 que han llegado a registrarse en ejercicios anteriores.

Tras la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos celebrada el pasado viernes para elaborar el dictamen, el portavoz del PP en esta materia, Hipólito Pacheco, destacó que se trata de uno de los proyectos presupuestarios "que menos enmiendas parciales" ha recibido, cifra que interpretó como un aval de la oposición a "las mejores cuentas posibles" para Extremadura.

Pacheco defendió además que la incorporación de las propuestas de PP y Vox en comisión demuestra que existe "una mayoría parlamentaria que trabaja para mejorar los presupuestos y para dar estabilidad a Extremadura".

Recorrido temporal

A lo largo de la mñana, las críticas de la oposición se han centrado precisamente en el escaso recorrido temporal del presupuesto. Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura cuestionan pueda ejecutarse de forma efectiva al entrar en vigor prácticamente en agosto y quedar apenas unos meses hasta el cierre del ejercicio.

Manzano ha rechazado de plano este argumento. "El presupuesto ya se está ejecutando. Es mentira", ha insistido desde los pasillos de la Asamblea. Según ha explicado, una vez aprobada la ley se incorporarán los ajustes introducidos durante la tramitación, a lo que hay que añadir el hecho de que las modificaciones de crédito que se han ido realizado sobre las cuentas prorrogadas de 2024 ya están adecuadas a las previsiones de gasto de la nueva ley.

"Estamos alcanzando en los últimos diez años niveles más elevados de ejecución que en presupuestos anteriores. Por lo tanto, es una falacia, es intentar confundir a la ciudadanía extremeña", ha afirmado. La consejera ha confiado en que las cuentas puedan quedar aprobadas durante la noche para "seguir transformando la región, garantizar unos servicios públicos de calidad y mantener el crecimiento de Extremadura".

Manzano también ha cargado contra las propuestas de la oposición al considerar que "ni una sola" de sus enmiendas pretende construir. A su juicio, van dirigidas a "montar un discurso inventado para decir que no a las mejores cuentas con las que va a contar Extremadura".

Las primeras cuentas de la coalición

Por su parte, el líder de Vox Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha celebrado se vayan a aprobar "por fin" los primeros presupuestos desde la formación del Gobierno de coalición entre PP y Vox. Según ha destacado, las cuentas cumplen la primera premisa del acuerdo: proporcionar estabilidad a la comunidad.

Fotogalería | Imágenes del pleno de presupuestos en la Asamblea, este miércoles / Javier Cintas

Fernández Calle ha recalcado que el proyecto está marcado por las políticas que Vox puso encima de la mesa durante la negociación del pacto de gobierno y permite comenzar a materializar sus compromisos. "Nunca nos ha temblado el pulso para eliminar gasto superfluo", ha señalado tras asegurar que en septiembre habrá "noticias de calado" sobre esta materia.

Choque por la política fiscal

La política tributaria ha protagonizado otro de los principales choques del debate. Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han defendido recuperar el impuesto sobre el patrimonio, actualmente bonificado por la Junta, frente al modelo de rebajas fiscales impulsado por PP y Vox.

Unidas ha planteado también elevar el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda y establecer una nueva escala autonómica del IRPF para que quienes perciben rentas más altas aporten más. Su diputado José Antonio González Frutos ha resumido la propuesta con ironía: que "los servicios públicos no los paguen solo los trabajadores con sus nóminas, sino que los ricos también paguen".

Fotogalería | Imágenes del pleno de presupuestos en la Asamblea, este miércoles / javier Cintas

El PSOE comparte la recuperación del impuesto sobre el patrimonio y ha apoyado buena parte de las propuestas fiscales de Unidas al considerar que ambas formaciones coinciden en la necesidad de reforzar los ingresos para financiar los servicios públicos. Los socialistas sostienen que las rebajas aprobadas por la Junta benefician especialmente a quienes tienen mayor capacidad económica y reducen los recursos disponibles para garantizar derechos básicos.

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PP y Vox han rechazado estas enmiendas porque, según han defendido, representan un modelo fiscal opuesto al recogido en las cuentas. Mientras los populares aspiran a convertir Extremadura en la comunidad donde se paguen menos impuestos sin debilitar los servicios públicos, Vox ha presentado las propuestas de la oposición como parte de unas "recetas comunistas" que aumentarían la presión fiscal.

Fuente: El Periódico de Extremadura