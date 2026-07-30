El tiempo
Extremadura en aviso amarillo este jueves por temperaturas que alcanzarán los 38 grados
Extremadura se prepara para el pico de la ola de calor este jueves, con máximas que superarán los 35 grados en gran parte del territorio
Inés Cadenas Poblador
Las altas temperaturas pondrán en aviso amarillo este jueves, 30 de julio, a toda Extremadura, donde se podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas.
Ante esta previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso amarillo se activará a las 13,00 horas del jueves, y permanecerá hasta las 21,00 horas.
Ola de calor
La ola de calor que afecta a España desde este miércoles se intensificará este jueves con avisos por altas temperaturas en la práctica totalidad del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas de nivel naranja y amarillo en la mayoría de las comunidades autónomas ante una jornada en la que los termómetros podrán alcanzar entre 40 y 42 grados en varios puntos del territorio nacional.
Los avisos de nivel naranja se concentrarán en amplias zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y Gran Canaria, mientras que el nivel amarillo afectará al resto de comunidades, con la excepción de Asturias, que queda al margen de las alertas.
La Aemet prevé que las temperaturas superen los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias. En los valles fluviales del cuadrante suroeste, en áreas bajas del tercio oriental y en el valle del Ebro, los valores podrán situarse entre los 40 y los 42 grados.
Las temperaturas máximas descenderán en Galicia y el Cantábrico, especialmente en zonas del interior, mientras que subirán en Canarias, el este peninsular y Andalucía, con un aumento más acusado en el entorno del golfo de Cádiz.
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