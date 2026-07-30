Sindicatos y empresarios extremeños celebran los presupuestos pero lamentan la ausencia de partidas para la equiparación salarial

La aprobación este miércoles de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 (PGEx), que ascienden a 8.854 millones de euros, no ha tardado en provocar las primeras valoraciones en empresarios y sindicatos. Tanto la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) como la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (Ciem) evalúan positivamente la situación aunque critican la ausencia de partidas para la equiparación salarial de los empleados públicos y demandan que se reconozca la aportación al diálogo social.

CSIF lamenta falta de fondos para equiparación salarial

Desde CSIF veían necesario que Extremadura contara con unos nuevos presupuestos "para dar estabilidad institucional", pero critican que "los empleados públicos han quedado fuera de las principales prioridades presupuestarias, a pesar de ser quienes sostienen cada día la sanidad, la educación, los servicios sociales, la administración y el resto de servicios esenciales".

En este sentido, el sindicato recuerda que presentó a todos los grupos parlamentarios una serie de 70 medidas para intentar que se aprobasen a través de las respectivas enmiendas, "una cuestión que no ha sucedido finalmente, a pesar de nuestros esfuerzos para ello". Entre ellas se encuentra la equiparación salarial para todos los empleados públicos de la Junta (Administración General, Sanidad y Educación) con el fin de evitar que los trabajadores continúen perdiendo posiciones respecto a otras comunidades autónomas. La recuperación de los anticipos reintegrables, "una herramienta de apoyo económico que durante años fue de gran utilidad para miles de trabajadores públicos"; y el adelanto del tercer pago correspondiente al 2% pendiente de 2020, aprovechando la capacidad presupuestaria de la Junta para acelerar la devolución "de una cantidad que pertenece legítimamente a los empleados públicos", eran otras de sus demandas.

CSIF reconoce los avances alcanzados mediante el diálogo y la negociación con la Junta de Extremadura en la pasada legislatura pero considera que todavía queda camino por recorrer para recuperar derechos y mejorar las condiciones laborales de los más de 55.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura.

Los empresarios destacan el impulso a la actividad económica

"La aprobación de los presupuestos es una buena noticia para nuestra comunidad autónoma, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora hemos estado con los presupuestos prorrogados de 2024", expresa el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado. Destaca que las nuevas cuentas se ajustan mejor a las necesidades reales de la región y permiten aprovechar recursos adicionales, especialmente procedentes de fondos europeos y del Estado central, y todo ello "es bienvenido", ya que se está "muy necesitados de ellos".

Para la organización, lo relevante es la certidumbre que aportan de cara a la ejecución de las políticas activas del gobierno regional durante el resto del año. "La Consejería de Hacienda deberá hacer verdaderos equilibrios para compaginar lo ejecutado durante la prórroga presupuestaria con las nuevas cuentas", indican.

Además, y por lo que se refiere a la reducción de la partida destinada a la labor de los agentes sociales "a la que tanto pábulo se ha dado como supuesto ahorro de gasto superfluo", Peinado ha restado importancia económica al recorte, que para ellos "no tiene efecto más allá de lo testimonial". Eso sí, ha mostrado su malestar porque no se valore "en su justa medida" el "sobreesfuerzo" que viene realizando la Creex históricamente para aportar, dentro del diálogo social, "su visión, inquietudes y propuestas, siempre en pro del interés general de los extremeños".

"Cuantitativamente, es irrelevante en este momento que se nos haya quitado más o menos, lo importante es que se siga apostando cualitativamente por el diálogo social, en el que Extremadura ha venido siendo ejemplo en estos años, y cuyos acuerdos, muy positivos para la acción de gobierno, pueden evaluarse con retroactividad", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (Ciem), José Luis Iniesta, señala que "las empresas necesitan estabilidad y certidumbre para invertir, crecer y generar empleo, por lo que contar con presupuestos es una buena noticia para Extremadura y para su tejido productivo". La entidad considera que disponer de cuentas públicas aporta certidumbre, facilita la planificación y ofrece un horizonte de confianza para empresas, personas trabajadoras autónomas e inversores.

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Además, cree "fundamental" que este nuevo escenario de estabilidad se traduzca en políticas que contribuyan a mejorar la competitividad de Extremadura, impulsar la industrialización, avanzar en la mejora de las infraestructuras, facilitar el acceso a la financiación, reforzar la formación y responder a las necesidades reales de las empresas y de las personas trabajadoras autónomas. En este marco, si la aprobación del presupuesto "era un paso necesario, ahora corresponde desarrollar esa hoja de ruta con medidas que ayuden a que las empresas sean más competitivas y puedan seguir creando riqueza y empleo", concluye.

Fuente: El Periódico de Extremadura