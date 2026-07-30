Vox recurre la sentencia contra David Sánchez y pide que se le condene también por tráfico de influencias

Vox ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la sentencia que condenó por prevaricación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha solicitado que sea condenado por tráfico de influencias, según ha anunciado el partido este jueves. La dirección letrada de la formación también ha pedido la misma consideración para el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y para el exjefe de coordinación de actividades transfronterizas en la diputación pacense.

El partido liderado por Santiago Abascal considera que sin el "vínculo" de David Sánchez con el presidente del Gobierno "no se habría producido el delito condenado", toda vez que la actividad "ya ha sido declarada como prevaricación".

"Una contradicción interna"

Entre los motivos esgrimidos en el recurso está que "el mismo acervo probatorio que sustentó la condena por prevaricación --prueba documental, testifical, pericial, atestados de la UCO, correos electrónicos y declaraciones de más de una decena de testigos-- acredita también" el supuesto tráfico de influencias, "desarrollándose un cuadro de treinta y tres indicios convergentes", indica la formación. Además, ha denunciado "una contradicción lógica interna", esto es, "declarar probado el designio espurio y, simultáneamente, negar prueba de la influencia que lo causó".

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Vox considera que la absolución por tráfico de influencias "limita la responsabilidad penal de los tres acusados principales", en tanto que "no se les impone prisión adicional en concurso medial, ni las penas accesorias de prohibición de contratar con el sector público, pérdida de subvenciones o beneficios fiscales o inhabilitación especial adicional".