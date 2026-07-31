Evacuados 57 trabajadores de la planta embotelladora de agua de Herrera del Duque por un incendio forestal

Los trabajadores que se encontraban confinados en la planta embotelladora de agua de Nestlé Aquarel, en el término municipal de Herrera del Duque, por la cercanía de las llamas de un incendio forestal han sido evacuados de la fábrica como medida preventiva de seguridad. En concreto, 48 empleados y 9 transportistas han salido en sus propios vehículos escoltados por la Guardia Civil por una pista forestal que comunica con la carretera de Villarta de los Montes.

El fuego se ha declarado este viernes sobre las 16.00 horas en la zona de La Solana, en la finca Las Navas, a 1 kilómetro "más o menos" de la fábrica, según informa Félix Rodríguez de la Rubia, Ingeniero Encargado de Inyección y Servicios Auxiliares que trabaja en el lugar, aunque en el momento del incendio no se encontraba allí. Ante esta situación, el Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad.

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque /

Estaban incomunicados

Los trabajadores estaban incomunicados debido a que las llamas han afectado a una planta fotovoltaica que suministra cobertura al centro, indica Rodríguez de la Rubia. "Es posible que el fuego haya llegado a un repetidor que tenemos justamente donde está el incendio", explica. El miedo, según expresa, es que llegue a la parte de abajo del centro, donde se encuentra un gran depósito.

Este diario se había puesto en contacto previamente con la central de Nestlé en Barcelona, donde confirmaron que todo el personal de Nestlé Waters allí presente estaba "bien". Desde la empresa aseguraron que los empleados se mantenían confinados "de acuerdo con las indicaciones de bomberos y cuerpos de seguridad" y que seguirían "estrictamente las indicaciones de los cuerpos de seguridad públicos que están gestionando este incendio".

Nueve aviones y ocho helicópteros

Numerosos medios se han desplazado hasta la zona para trabajar en labores de extinción. Actualmente, trabajan siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres vehículos de maquinaria pesada, seis helitransportadas, tres agentes del Medio Natural y tres técnicos de extinción. El dispositivo, apoyado por el Servicio de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), bomberos de la Diputación de Badajoz y efectivos de Miteco, cuenta también con nueve aviones y ocho helicópteros que combaten las llamas desde el aire y prestan apoyo a los equipos desplegados sobre el terreno.

También participan efectivos de la Guardia Civil de Cáceres y de la Cruz Roja en labores de auxilio y apoyo al operativo.

1.600 hectáreas de espacio natural protegido

La instalación está rodeada por alrededor de 1.600 hectáreas de espacio natural protegido, donde se aplican restricciones destinadas a evitar actividades que puedan alterar las características del agua mineral y el equilibrio del acuífero. Uno de los parajes cercanos es la reserva regional de Cíjara, con un gran valor ecológico y con abundante población de ciervos y venados.

La factoría lleva más de 15 años en funcionamiento y se ha convertido en uno de los principales centros industriales y generadores de empleo directo e indirecto de Herrera del Duque y del conjunto de la comarca. Allí se extrae y embotella el agua mineral natural procedente del acuífero Aquarel Las Jaras, anteriormente conocido como manantial Borbollón.

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Así se ve el incendio desde Fuenlabrada de los Montes / Cedida

Fuente: El Periódico de Extremadura