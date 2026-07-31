CULTURA
Arte, memoria y creación: Proyecto Extremadura abre las últimas plazas para el taller textil de Sonia Navarro, que se celebrará en septiembre en Cáceres
La artista multidisciplinar dirigirá, en la capital cacereña, el taller ‘Saberes del hacer y memoria de la materia’, del 21 al 25 de septiembre.
La iniciativa combina formación, creación e investigación y concluirá con una exposición colectiva de los trabajos realizados.
Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 11 de septiembre de 2026.
Redacción
Proyecto Extremadura, iniciativa común impulsada por Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, mantiene abierto el plazo de inscripción para participar en el taller de arte textil ‘Saberes del hacer y memoria de la materia’, dirigido por la reconocida artista Sonia Navarro.
La propuesta, que se desarrollará en Cáceres del 21 al 25 de septiembre, ofrece una inmersión en el arte textil como práctica contemporánea, entendiendo la materia como un espacio de creación, investigación y memoria. Durante cinco jornadas intensivas, los participantes desarrollarán un proyecto artístico propio a partir del diálogo entre tradición y contemporaneidad, combinando experimentación, reflexión y rigor técnico.
Exposición colectiva
El taller está concebido como un espacio de aprendizaje y creación en el que los asistentes profundizarán en materiales, procesos y técnicas textiles de la mano de profesionales especializados. Además, la formación culminará con una exposición colectiva, que permitirá compartir con el público los trabajos realizados durante el proceso creativo.
Esta propuesta forma parte de la apuesta de Proyecto Extremadura por impulsar iniciativas culturales que conectan el conocimiento, la creación contemporánea y la recuperación de los saberes tradicionales, favoreciendo el encuentro entre artistas, investigadores y ciudadanía.
Inscripciones hasta el 11 de septiembre
Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 11 de septiembre. Toda la información sobre el proceso de inscripción y las bases de la convocatoria está disponible a través de Proyecto Extremadura. Para cualquier consulta, se ha habilitado el correo electrónico cultura@proyectoextremadura.es
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