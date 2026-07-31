Cotrina hace balance de los primeros cien días de Guardiola: "Es el gobierno de las sonrisas mientras faltan médicos y viviendas"

Los primeros cien días del nuevo Gobierno de María Guardiola coinciden prácticamente con los primeros cien días de Álvaro Sánchez Cotrina como secretario general del PSOE de Extremadura. Una doble efeméride que el dirigente socialista ha aprovechado este viernes para hacer balance tanto de la gestión del Ejecutivo formado por PP y Vox como de sus propuestas y reclamaciones como oposición. En líneas generales, Cotrina ha definido este periodo como "cien días de postureo, cien días de frivolidad política y cien días de recorrer los pasillos de la Presidencia de la Junta de Extremadura con la sonrisa como respuesta política". Frente a esa imagen, ha situado la falta de médicos en los pueblos, las dificultades para acceder a una vivienda y los retrasos del sistema de dependencia.

El líder socialista considera que Extremadura no puede gobernarse "con frivolidad" ni mediante "vídeos en TikTok", sino desde la seriedad, el rigor y la empatía. También ha recordado las reclamaciones de los profesores para conseguir la homologación salarial prometida durante la campaña electoral.

La sanidad ha ocupado una parte central de su intervención. Cotrina ha denunciado que numerosos consultorios locales se encuentran sin médicos durante el verano y ha criticado que la Junta no haya atendido la propuesta socialista para reforzar la atención primaria durante los meses estivales. También ha asegurado que alrededor de 800 personas han fallecido en Extremadura en lo que va de año mientras esperaban recibir la atención o prestación que les correspondía dentro del sistema de dependencia.

En materia de vivienda, ha censurado la intención de la Junta de recurrir el Plan Estatal de Vivienda, dotado con 210 millones de euros, y ha advertido de que la presencia del Ejecutivo en las redes sociales no sustituye a las políticas dirigidas a facilitar la emancipación de los jóvenes.

Cotrina ha acusado además al Gobierno de PP y Vox de ser "más caro" que el anterior por el incremento de cargos y puestos de libre designación. Asimismo, ha reprochado a Guardiola que rechazara las siete propuestas de acuerdo que el PSOE planteó en materias como sanidad, educación, política municipal, industria o diálogo social.

El secretario general socialista ha criticado, asimismo, la falta de ejecución de una parte importante de los fondos destinados a la prevención de incendios, la respuesta de la Junta ante los daños sufridos por los agricultores y la influencia de Vox en las políticas de igualdad y derechos LGTBI.

Además, ha pedido "altura de miras" ante el reparto de menores migrantes y ha reclamado colaboración institucional. Pese a sus críticas, ha reconocido algunos aciertos del Gobierno, como el envío de medios del Infoex a otras comunidades y la concesión de las Medallas de Extremadura a Pedro Porro y José María Núñez.

Consultorios sin médicos

Cotrina ha denunciado que numerosos consultorios locales carecen de facultativos durante el verano y ha reprochado a la Junta que no haya atendido la propuesta socialista de destinar 250 millones de euros a garantizar el funcionamiento de los centros sanitarios durante estos meses.

"Hay muchos consultorios que hoy no tienen médicos en sus municipios y esta propuesta tampoco ha sido atendida", ha lamentado. "A alguien que está enfermo y le dan cita dentro de catorce días no se le puede convencer con una sonrisa. En esos casos, la sonrisa molesta".

En dependencia, ha reclamado una reducción efectiva de las listas de espera y una mayor financiación para atender a las familias.

Vivienda y jóvenes

El líder socialista ha advertido de que "los vídeos en TikTok no sustituyen a las políticas públicas". "A los jóvenes les gusta TikTok, pero también les gusta vivir bien, tener trabajo, poder pagar una hipoteca y recibir las llaves de una casa en la que construir su vida familiar y laboral", ha declarado.

También ha censurado el recurso de la Junta contra el Plan Estatal de Vivienda. Según ha defendido, sus 210 millones de euros permitirían facilitar el acceso a una casa e impulsar la industria de la construcción.

Un Gobierno "más caro"

Cotrina ha sostenido que el Ejecutivo autonómico es "más caro" que el anterior por el aumento de cargos y puestos de libre designación. "La austeridad no ha llegado al Gobierno de Extremadura, por mucho que la prometieran", ha afirmado.

"Tenemos a una de las presidentas mejor pagadas del país y, sin embargo, a los trabajadores y trabajadoras más precarizados de España", ha añadido.

Siete propuestas rechazadas

El dirigente socialista ha recordado que, tras asumir la Secretaría General del PSOE, ofreció a Guardiola acuerdos en sanidad, educación, política municipal, industria, diálogo social, cooperación internacional y regularización de inmigrantes. El PSOE también se mostró dispuesto a facilitar los presupuestos si Guardiola apartaba a Vox del Ejecutivo y aceptaba esas medidas. "Las siete propuestas recibieron un no por respuesta", ha criticado.

En la misma línra, Cotrina ha reprochado al Gobierno que haya dejado sin ejecutar prácticamente la mitad de los 96 millones destinados a prevención de incendios. No obstante, ha reconocido que Extremadura cuenta con "el mejor Infoex del país" y ha valorado el envío de medios a otras comunidades.

También ha recordado la propuesta socialista de destinar ocho millones a crear franjas de protección en municipios rodeados por masas forestales.

Sobre el campo, ha reclamado que las franquicias de los seguros agrarios se reduzcan al 10% para compensar mejor los daños y se ha referido a las pérdidas en el tomate y la cereza.

El peso de Vox

Cotrina ha recuperado las palabras de Guardiola sobre los "matones de la clase" para criticar su pacto con Vox. También ha censurado la desaparición de medidas relacionadas con los planes de igualdad y los derechos LGTBI. Respecto al reparto de menores migrantes, ha pedido "altura de miras" y colaboración entre administraciones. "No podemos ser los pirómanos de los derechos humanos", ha señalado.

Pese a sus críticas, ha reconocido como decisiones positivas el envío de medios del Infoex, la reunión que Guardiola mantuvo con él tras su elección y las Medallas de Extremadura concedidas a Pedro Porro y José María Núñez.

"No somos de los que ven todo mal. Sabemos que hay cosas positivas y que Extremadura tiene oportunidades que debemos aprovechar", ha concluido.

Fuente: El Periódico de Extremadura