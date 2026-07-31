Declarado un nuevo incendio forestal en Tornavacas: medios terrestres y aéreos ya trabajan en la zona

Extremadura ha despertado este viernes con un nuevo incendio forestal en su región, tras varios días de tregua en los que no se había registrado ninguno. El nuevo fuego se sitúa en una zona de alta montaña cerca del municipio cacereño de Tornavacas, según ha confirmado el Plan Infoex sobre las 7.15 horas.

Por el momento, no se ha activado ningún nivel de peligrosidad y los medios ya trabajan en la zona. Se han desplazado hasta el lugar cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción. Además, dos helicópteros y dos aviones también combaten las llamas para asistir por aire a los efectivos de tierra.

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El último, en Benquerencia de la Serena

El último incendio forestal que se registró en la región este verano fue el pasado 28 de julio, en Benquerencia de la Serena. El Plan Infoex activó el nivel 1 de peligrosidad desde por la mañana hasta el mediodía, cuando el fuego quedó estabilizado gracias al trabajo de los efectivos que se habían desplazado hasta la zona. Tanto medios terrestres y aéreos del Infoex como medios del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz colaboraron en servicios de extinción.

Fuente: El Periódico de Extremadura