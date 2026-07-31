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Los docentes extremeños ya pueden consultar su destino definitivo para el curso 2026/27

La adjudicación provisional afectó a cerca de 6.800 funcionarios de carrera, docentes en prácticas e interinos, que se incorporarán con carácter general el 1 de septiembre

Un profesor reparte un examen, en una imagen de archivo.

Un profesor reparte un examen, en una imagen de archivo. / EFE

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Rocío Muñoz

Cáceres

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha dado a conocer este viernes la adjudicación definitiva de destinos del personal docente no universitario que prestará servicio durante el curso 2026/27 en los centros públicos de Extremadura. El procedimiento alcanza a personal funcionario de carrera, aspirantes seleccionados en el proceso selectivo que deberán realizar la fase de prácticas y personal funcionario interino.

La adjudicación provisional, publicada el pasado 24 de julio, afectó a cerca de 6.800 docentes. Durante la última semana, la Administración educativa ha analizado las reclamaciones presentadas por las personas participantes, revisado las incidencias detectadas y tramitado las renuncias voluntarias a los destinos concedidos inicialmente. Una vez concluido ese proceso, Educación ha publicado la relación definitiva con los puestos asignados para el comienzo del próximo curso escolar en la comunidad.

Incorporaciones en septiembre y octubre

Con carácter general, el personal docente se incorporará a los centros el 1 de septiembre, fecha en la que comenzarán las tareas de organización y preparación del nuevo curso. La resolución establece una excepción para las plazas vinculadas a determinados programas de refuerzo educativo. En estos casos, la fecha de incorporación prevista será el próximo 1 de octubre.

La adjudicación permite que los equipos directivos puedan avanzar en la planificación de plantillas, horarios, grupos y necesidades organizativas antes de la llegada del alumnado a las aulas.

Más de un mes para organizar el curso

La Junta ha destacado que, con la publicación de los destinos este 31 de julio, el profesorado extremeño puede conocer el centro en el que trabajará durante el próximo curso con más de un mes de antelación respecto a su incorporación general.

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Según ha señalado la Administración regional, este margen "facilita la planificación de su vida personal y familiar y aporta mayor estabilidad en la organización del inicio del curso escolar". La Consejería considera, además, que adelantar la adjudicación definitiva supone responder a una demanda histórica del colectivo docente, especialmente relevante para quienes deben desplazarse, buscar alojamiento o reorganizar sus circunstancias familiares antes de comenzar a trabajar en septiembre.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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