El eclipse del 12 de agosto en Extremadura: dónde se podrá ver

El próximo 12 de agosto los cielos de Extremadura serán escenario de uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Aunque aquí solo se percibirá de manera parcial, durante algo más de una hora y media, la luna cubrirá casi por completo el disco solar y hará que la tarde se transforme, por unos instantes, en un inusual crepúsculo de verano.

Aunque el eclipse total solo se podrá apreciar en el norte de la península, en Extremadura la ocultación del sol alcanzará el 97% en buena parte del territorio. Además, pese a que la provincia de Cáceres se encuentre al norte, no habrá una diferencia significativa con respecto a la provincia de Badajoz en cuanto a la visibilidad del eclipse.

Visibilidad del eclipse en Badajoz y Cáceres. / Instituto Geográfico Nacional

Este fenómeno comenzará poco después de las 19.35 horas, alcanzará su punto máximo alrededor de las 20.34 horas y finalizará poco antes de la puesta de sol, lo que añade un atractivo especial al producirse con el sol muy bajo sobre el horizonte y una imagen muy inusual. Durante varios minutos la luz disminuirá de forma evidente, la temperatura podrá descender algunos grados y el paisaje adquirirá una tonalidad crepuscular impropia de una tarde de agosto.

Cómo verlo

Aunque sea un fenómeno que nadie se quiere perder, hoy hay que olvidar que no se puede mirar al sol sin la protección adecuada, ya que se pueden producir daños irreversibles en la retina ocular. Para poder disfrutarlo, es necesario el uso de gafas homologadas para la observación solar. Además, también hay que proteger las lentes de telescopios, cámaras o móviles si se quiere inmortalizar el momento con filtros homologados. Las gafas de sol convencionales, radiografías u otros métodos caseros no ofrecen la protección suficiente.

Actividades propuestas

Para disfrutar de este acontecimiento, algunos municipios extremeños están organizando actividades para acercar la astronomía y garantizar una observación segura del eclipse.

Entre estos destaca el Observatorio Astronómico de Monfragüe, en Torrejón el Rubio, que convertirá el cielo del Parque Nacional en el gran protagonista del verano con una semana de actividades dedicadas al eclipse parcial de Sol y a la lluvia de estrellas de las Perseidas. Como novedad, el Observatorio utilizará el dispositivo LightSound, este sistema transforma la intensidad de la luz solar en sonido, de modo que las variaciones provocadas por el avance de la Luna sobre el Sol generan cambios sonoros perceptibles en tiempo real. Gracias a esta tecnología, las personas con discapacidad visual también podrán experimentar el eclipse a través del oído.

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También se realizarán actividades en Malpartida de Cáceres. Las actividades, incluidas dentro de la programación estival Malpartídate'26, buscan acercar la astronomía a vecinos y visitantes y ofrecer una observación segura de un evento que no volverá a repetirse en condiciones similares durante muchos años.