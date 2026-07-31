La Junta deniega la concesión directa para explotar la mina de litio de Cáceres por falta de estudios

La Junta de Extremadura ha cerrado la vía administrativa elegida por Castilla Mining para explotar directamente la mina de litio de San José de Valdeflórez, en Cáceres. La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha denegado la concesión solicitada por la empresa y ha declarado terminado el procedimiento al concluir que el yacimiento necesita más trabajos de investigación antes de poder acreditar una explotación racional.

La resolución, firmada el 30 de julio, afecta a una superficie de dos cuadrículas mineras situadas en el término municipal cacereño. El expediente queda cerrado porque la promotora no pudo presentar toda la documentación requerida y reconoció que necesitaba realizar previamente sondeos, calicatas, ensayos y otros estudios que no pueden autorizarse dentro de una concesión directa de explotación.

La decisión no supone, sin embargo, el abandono definitivo del proyecto. Industria concede a Castilla Mining un plazo de 60 días desde la notificación para solicitar un permiso de investigación sobre los mismos terrenos. Esta nueva vía sí permitiría desarrollar los trabajos pendientes y conservar la prioridad correspondiente a la fecha de la primera solicitud.

Más investigación

Una concesión directa solo puede tramitarse cuando la existencia del recurso está suficientemente demostrada y se considera viable su aprovechamiento racional. En este caso, la Junta entiende que los estudios disponibles no permiten completar los proyectos y planes necesarios para autorizar la explotación.

La propia compañía comunicó que necesitaba obtener nuevas muestras representativas del yacimiento, repetir ensayos hidrometalúrgicos y reproducir en laboratorio el proceso previsto para obtener hidróxido de litio. También planteó realizar sondeos geotécnicos, calicatas, pruebas de permeabilidad y estudios sismológicos para caracterizar el subsuelo del Calerizo de Cáceres.

Industria considera que todas esas actuaciones son labores de investigación minera y que debieron realizarse antes de solicitar una concesión directa. A diferencia de una explotación derivada de un permiso de investigación, esta modalidad parte de la premisa de que el recurso ya está suficientemente conocido.

La resolución señala que la investigación realizada resulta insuficiente para redactar la documentación técnica, ambiental y económica exigida. Por ese motivo, el procedimiento no podía continuar aunque se concediera una nueva ampliación de plazo.

Documentación incompleta

Entre los documentos que quedaron sin completar se encuentran el proyecto general de explotación, un proyecto independiente para la planta de tratamiento del mineral y el plan de restauración de los terrenos. También faltaban detalles sobre la financiación y las garantías de viabilidad, un estudio de impacto ambiental completo, la documentación necesaria para la autorización ambiental integrada y la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica de Castilla Mining.

El requerimiento de la Junta exigía además concretar la estabilidad de los depósitos de residuos mineros, las medidas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y la rehabilitación posterior de las áreas ocupadas por la mina, la planta y las instalaciones auxiliares.

Industria reclamó asimismo un nuevo plan de gestión de residuos, una definición más precisa del uso final de los terrenos y un presupuesto detallado de las labores de restauración. También pidió un plan financiero que identificara las necesidades económicas del proyecto y las fuentes de financiación previstas.

La empresa pidió más tiempo

La Administración concedió inicialmente seis meses para subsanar las deficiencias detectadas y posteriormente amplió el plazo otros tres meses, hasta el 30 de septiembre de 2025. Castilla Mining había solicitado una prórroga mínima de un año. La promotora justificó la petición por las dificultades de acceso a los terrenos, el coste de repetir las pruebas de laboratorio y la necesidad de definir el proceso metalúrgico antes de cerrar el diseño de la planta.

La empresa también aludió a la caída del precio del litio, la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos y la reducción de las inversiones en el sector. Pese a ello, defendió que el proyecto continuaba siendo sólido.

Antes de que venciera el plazo, Castilla Mining presentó doce anexos con parte de las correcciones solicitadas, pero indicó que el proyecto seguía en desarrollo y que varios documentos dependían de los nuevos ensayos y trabajos sobre el terreno. La compañía solicitó entonces la suspensión del procedimiento hasta obtener las autorizaciones necesarias para realizar esos estudios. La Dirección General rechazó la petición en marzo de 2026 porque las labores propuestas no podían ejecutarse dentro de una concesión directa.

Un expediente iniciado en 2019

Los antecedentes se remontan a junio de 2019, cuando Castilla Mining solicitó el permiso de exploración Extremadura S.E. sobre 315 cuadrículas mineras de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz. El permiso fue concedido en marzo de 2023 durante un año para explorar recursos como litio, tierras raras, wolframio, estaño, oro, plomo, zinc y boro. En febrero de 2024, la empresa solicitó la concesión directa de explotación para dos cuadrículas de San José de Valdeflórez. Aunque inicialmente incluyó varios minerales, posteriormente limitó su petición exclusivamente al litio.

Un informe técnico de abril de 2024 consideró inicialmente justificado tramitar la petición como concesión directa, y la Dirección General autorizó el inicio de esta vía en mayo de ese mismo año. El análisis posterior de la documentación desembocó, sin embargo, en el extenso requerimiento de subsanación que la promotora no ha podido completar.

La Asociación Vecinal Sierra de la Mosca y Salvemos la Montaña fueron reconocidas como partes interesadas en el expediente. La primera recuerda que ya había advertido de la ausencia de documentos relacionados con las pruebas metalúrgicas, la restauración, la viabilidad y la solvencia de la promotora.

Castilla Mining puede solicitar el permiso de investigación durante los próximos 60 días o presentar un recurso de alzada ante la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio en el plazo de un mes.

Un cierre que se veía venir

El desenlace del expediente no ha llegado por sorpresa. Durante los últimos meses se habían acumulado señales que apuntaban a un bloqueo prolongado de la iniciativa minera. En enero de 2025, Extremadura New Energies, la empresa que ha difundido públicamente el proyecto y que es filial de la australiana Infinity Lithium, renunció a una ayuda de 18,82 millones de euros concedida dentro del PERTE del vehículo eléctrico. La compañía justificó la decisión en que los plazos vinculados a la subvención ya no eran realistas ante el nuevo escenario de tramitación administrativa. La renuncia se produjo después de que la Junta remitiera el extenso requerimiento para subsanar las deficiencias técnicas, ambientales y económicas del proyecto.

La empresa anunció posteriormente que estudiaría otras líneas de ayudas públicas capaces de cubrir hasta un 20% de la inversión total. Según los cálculos difundidos entonces por la promotora, ese respaldo podría superar los 250 millones de euros.

Infinity Lithium llegó a calificar 2025 como un año "frustrante" por la lentitud del procedimiento y por el menor interés del mercado en el sector del litio. La compañía no descartaba reiniciar algunos trámites, aunque advertía de que ese escenario podría retrasar el proyecto durante meses o incluso años.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, dio ya por desactivada la iniciativa el pasado mes de enero. El regidor aseguró que la mina había quedado fuera de la agenda de la ciudad y resumió su situación afirmando que "se cayó sola", al no superar los pasos y exigencias necesarios para avanzar.

Fuente: El Periódico de Extremadura