La mujer fallecida en un accidente de tráfico era una emigrante de Rosalejo que se fue a Barcelona

La mujer de 67 años fallecida este viernes en el grave accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Talayuela residía habitualmente en Barcelona, aunque mantenía una estrecha vinculación con Rosalejo, localidad en la que disponía de una segunda vivienda.

Según ha podido saber este diario, la víctima formaba parte de una de las numerosas familias emigrantes que, pese a establecer su vida fuera de Extremadura, regresan periódicamente a sus municipios de origen o vinculación familiar. En su caso, era habitual que acudiera a Rosalejo durante los fines de semana y los periodos vacacionales.

El accidente se produjo alrededor de las 14.00 horas en el camino CG-9, que comunica Tiétar con Navalmoral de la Mata, a la altura del punto kilométrico 8,500. El lugar se encuentra en las inmediaciones de Rosalejo, cerca de la presa del embalse de Las Fraguas.

Viajaba junto a familiares

El siniestro consistió en una colisión frontolateral entre dos turismos. En uno de los vehículos viajaban cinco personas: dos hermanas, sus respectivos maridos y una sobrina. En el otro automóvil se desplazaban al menos otras dos personas.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer de 67 años perdió la vida y otras seis personas resultaron heridas, según la información facilitada inicialmente por la Guardia Civil. Los afectados fueron trasladados al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Por el momento, solo ha trascendido el estado de un hombre de 69 años, que permanece ingresado con pronóstico menos grave debido a diferentes contusiones. El Servicio Extremeño de Salud informó posteriormente de cuatro heridos, por lo que existe disparidad entre los datos ofrecidos por los distintos organismos.

Rosalejo suspende un concierto

La noticia ha causado una profunda conmoción en Rosalejo, donde la fallecida era conocida debido a sus frecuentes estancias. El Ayuntamiento no descarta decretar días de luto oficial, aunque se encuentra a la espera de conocer la evolución del resto de heridos, según ha explicado la alcaldesa, María Eugenia González.

El concierto de El Niño de La Vera, previsto para la noche de este viernes en la piscina municipal, ha sido suspendido tras conocerse el accidente. Cabe recordar que era una iniciativa privada.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres se han hecho cargo de la investigación para determinar las causas de la colisión.

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