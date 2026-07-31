Una mujer muere y seis personas resultan heridas en un accidente de tráfico cerca de Rosalejo

Una mujer de 67 años ha fallecido y otras seis personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este viernes en el término municipal de Talayuela, en la provincia de Cáceres.

El siniestro se ha producido alrededor de las 14.00 horas en el camino CG-9, que comunica las localidades de Tiétar y Navalmoral de la Mata, concretamente a la altura del punto kilométrico 8,500. El lugar en el que se ha producido el suceso está en las inmediaciones de Rosalejo, cerca de la Presa de Embalse de las Fraguas.

Colisión frontolateral

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente ha consistido en una colisión frontolateral entre dos turismos. Como consecuencia del impacto, la mujer de 67 años ha fallecido.

Según ha podido saber este diario, en uno de los vehículos viajaban cinco personas (dos hermanas con sus respectivos maridos y una sobrina) y en el otro al menos otras dos. La mujer fallecida vive en Barcelona, pero tiene una segunda residencia en la localidad de Rosalejo, donde es habitual que acuda junto a su familia durante fines de semana y vacaciones, según ha podido saber este diario.

Seis implicados más

Las otras seis personas implicadas han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, donde han recibido asistencia sanitaria. Por el momento, solo ha trascendido el estado de un varón de 69 años que se encuentra menos grave debido a contusiones. Sin embargo, el SES asegura en sus redes sociales que solo hay otros cuadro heridos.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y las causas en las que se produjo el accidente.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado hasta tres dotaciones del SES, una dotación de bomberos del Sepei de Navalmoral de la Mata, una patrulla de la Guardia Civil y ambulancias convencionales para el traslado de heridos.

Como consecuencia del suceso, Rosalejo no descarta decretar días de luto oficial por el fallecimiento de la mujer, pero se encuentran a la espera de conocer el estado del resto de heridos, tal y como informa la alcaldesa del municipio, María Eugenia González. Sí está confirmado que el concierto de El Niño de La Vera que estaba programado para esta misma noche en la piscina de la localidad ha sido suspendido, según informan vecinos de la localidad.