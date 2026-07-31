Una mujer resulta herida grave tras chocar con un vehículo y volcar cerca de Miajadas

Una mujer ha resultado herida de carácter grave este viernes en el choque de dos vehículos ocurrido en la carretera que une las localidades cacereñas de Miajadas y Almoharín. Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 7.21 horas se recibió una llamada alertando de la colisión entre dos coches en el kilómetro 52 de la Ex-206, por el que uno de ellos ha volcado.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia y un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud, así como una unidad de Soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil.

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A consecuencia del accidente, una mujer de 33 años ha resultado herida con politraumatismo torácico y craneal, y tras ser atendida en el lugar, ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.