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Accidente

Una mujer resulta herida grave tras chocar con un vehículo y volcar cerca de Miajadas

Ha sido trasladada en al Hospital Universitario de Cáceres

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Caceres.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Caceres. / El Periódico Extremadura

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E. P. E.

Una mujer ha resultado herida de carácter grave este viernes en el choque de dos vehículos ocurrido en la carretera que une las localidades cacereñas de Miajadas y Almoharín. Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 7.21 horas se recibió una llamada alertando de la colisión entre dos coches en el kilómetro 52 de la Ex-206, por el que uno de ellos ha volcado.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia y un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud, así como una unidad de Soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil.

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A consecuencia del accidente, una mujer de 33 años ha resultado herida con politraumatismo torácico y craneal, y tras ser atendida en el lugar, ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.

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