El PP saca pecho de su gestión: "Extremadura ha dejado atrás los anuncios vacíos"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha reivindicado este viernes un curso político marcado por la "estabilidad, la gestión y los resultados" y ha defendido que el Gobierno de María Guardiola ha permitido dejar atrás los anuncios para convertir los proyectos en "obras y realidades".

En su balance antes del paréntesis estival, ha destacado la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, dotados con 8.854 millones de euros, así como la evolución del empleo, el aumento de la afiliación a la Seguridad Social y el crecimiento de la confianza empresarial.

Núñez también ha subrayado que dos de cada tres euros de las cuentas regionales se destinan a políticas sociales y ha resaltado los avances en sanidad, educación y vivienda, entre ellos la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, la gratuidad de la educación de cero a tres años y las medidas para facilitar el acceso a una casa.

Frente a este balance, ha reclamado al Gobierno central las infraestructuras pendientes, un tren digno, el sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz y la continuidad de la central nuclear de Almaraz. También ha rechazado la propuesta de financiación autonómica y ha criticado el "silencio" del PSOE extremeño ante los casos judiciales que afectan al partido.

Javier Cintas

Presupuestos y estabilidad

Núñez ha presentado la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 como una de las principales muestras de la estabilidad política alcanzada en la comunidad.

"Hoy Extremadura tiene estabilidad política, un Gobierno que gobierna y unos presupuestos históricos, aprobados en tiempo récord para seguir fortaleciendo los servicios públicos, generar empleo, facilitar el acceso a la vivienda y seguir bajando impuestos", ha señalado.

Las cuentas ascienden a 8.854 millones de euros y fueron aprobadas en menos de siete meses. Para el portavoz popular, la estabilidad permite "gobernar, decidir, aprobar presupuestos, atraer inversiones, generar empleo y mejorar la vida de los extremeños".

El dirigente popular ha remarcado además que dos de cada tres euros se destinan a políticas sociales, con partidas dirigidas a reforzar la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo y la vivienda.

Empleo y confianza empresarial

Núñez ha asegurado que la estabilidad política ya se está traduciendo en resultados económicos. Como ejemplo, ha destacado que Extremadura registra la menor cifra de paro de su historia, un récord de afiliación a la Seguridad Social y el mayor número de ocupados en un segundo trimestre de toda la serie.

"Nada de esto ocurre por casualidad. Ocurre porque existe estabilidad y porque existe confianza empresarial", ha afirmado.

También ha resaltado el aumento de la inversión extranjera y ha cifrado en un 5% el crecimiento de la confianza empresarial desde 2023.

De los anuncios a las obras

Entre las actuaciones impulsadas durante el curso político, Núñez ha mencionado el avance de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, la reforma de los paritorios del Hospital Materno Infantil de Badajoz y la gratuidad de la educación de cero a tres años.

En materia de vivienda, ha destacado el aval joven, el bono alquiler, la promoción de vivienda protegida y el que el Ejecutivo presenta como el mayor plan de vivienda de la historia de Extremadura.

"Durante demasiado tiempo Extremadura vivió de anuncios, primeras piedras, vallas publicitarias, pancartas o titulares vacíos, y hoy hablamos de proyectos, de obras y de realidades", ha manifestado.

Núñez ha defendido igualmente la política fiscal de la Junta, que, según ha asegurado, permite "dejar más dinero en el bolsillo de los extremeños" al mismo tiempo que se fortalecen los servicios públicos y se atienden demandas históricas de la comunidad.

Reclamaciones al Gobierno central

Frente al balance positivo de la gestión autonómica, el portavoz del PP ha reprochado al Gobierno de España que Extremadura continúe esperando inversiones e infraestructuras esenciales para su desarrollo.

Núñez ha reclamado un tren digno, la ejecución de las autovías pendientes, la instalación del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz y la continuidad de la central nuclear de Almaraz, cuya prórroga, ha insistido, "tiene que llegar ya".

También ha criticado la propuesta de financiación autonómica del Ejecutivo central al considerar que beneficia a los territorios cuyos partidos sostienen la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.

"Mientras se reparten privilegios, Extremadura recibe cero y no vamos a aceptar un modelo que condene a la región a recibir menos recursos", ha aseverado.

Críticas al PSOE

El portavoz popular ha contrapuesto finalmente el modelo de "estabilidad y gestión" del Gobierno de Guardiola con el "silencio" que, según ha denunciado, mantiene el PSOE de Extremadura ante los casos judiciales que afectan a miembros del partido.

"Quienes venían a cambiar el PSOE han demostrado que son más de lo mismo, que son exactamente lo mismo", ha afirmado Núñez, quien ha instado a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales.

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El dirigente popular ha concluido que "la estabilidad sirve para gobernar, aprobar presupuestos y mejorar la vida de los extremeños" y ha presentado los últimos meses como el paso de una política basada en los anuncios a otra centrada en la ejecución de proyectos.

Fuente: El Periódico de Extremadura