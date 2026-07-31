La BonoLoto reparte el bote de 2.943.840 euros a un único acertante

El sorteo de BonoLoto celebrado este jueves 30 de julio ha dejado un premio de Primera Categoría en España. El boleto agraciado cobrará 2.943.840,23 euros tras haber acertado los seis números del sorteo.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 01, 03, 09, 11, 17, 19 con complementario 15 y reintegro 3.

Además, ha habido diez premios de Segunda Categoría, con un premio por boleto de 16.344,13 euros tras haber acertado cinco de los seis números y el complementario.

El boleto ganador del bote ha sido validado en la Administración de Loterías nº 524 de MADRID, situada en Cea Bermúdez, 21.

La Primitiva

Además, también se realizó el sorteo de La Primitiva. La combinación ganadora ha estado formada por los números 07, 16, 28, 31, 34, 41 con complementario 47 y reintegro 1. El número del Joker ha sido el 9282801 y la recaudación ha ascendido a 11.281.460 euros.

No ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, 6 aciertos y el Reintegro, ni de Primera Categoría, por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, que asciende a 49.500.000 euros.

Por otro lado, ha habido dos acertantes de Segunda Categoría, con un premio unitario de 107.573,79 euros, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 214 de MADRID, situada en Camarena, 286 y en el Despacho Receptor nº 33.250 de LLÍVIA (Girona), situado en Avenida de Catalunya, 20.

Fuente: El Periódico de Extremadura