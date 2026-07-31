Un vehículo averiado provoca el incendio de Herrera del Duque junto a la Reserva de Caza de Cíjara

El incendio que ha comenzado este viernes en el municipio extremeño de Herrera del Duque, y que ha obligado a evacuar una fábrica de Nestlé con medio centenar de trabajadores por precaución, se ha adentrado en zona de sierra y afecta ya al término municipal de Fuenlabrada de los Montes. El fuego se extiende por tanto a estos dos municipios de La Siberia y obliga a los equipos de extinción a concentrar sus esfuerzos en un terreno que no es fácil, con zonas de pastos y encinas, pero también con masas de pinar y eucaliptal.

Las principales hipótesis apuntan a que las llamas comenzaron a mediodía del viernes a raíz de la avería de un vehículo. El fuego habría alcanzado primero la cuneta y, desde allí, se habría propagado al campo. Esta posible causa tendrá que ser confirmada una vez que avancen las investigaciones. Se trata de un incendio de nivel 1 de peligrosidad en el que trabajan un centenar de efectivos.

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque /

El frente ha llegado al paraje de La Chorcha, dentro de Fuenlabrada de los Montes, un paraje especialmente delicado por la abundancia de pinos aunque al anochecer del viernes no había llegado a la zona más cerrada de arboleda. El fuegos e encuentra además próximo a la Reserva Regional de Caza de Cíjara, que forma parte de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, aunque no hay ninguna población próxima que haga temer por los cascos urbanos.

El alcalde de Fuenlabrada de los Montes, Juan Carlos Sequera (JUEX), ha confirmado a este diario que el incendio ya se encuentra dentro del término municipal. La inquietud se centra en el cambio de vegetación que presenta esa parte de la sierra. "Si se nos mete muy dentro de la zona de La Chorcha, ahí ya lo que tenemos es masa forestal, hay mucho pino", ha advertido el regidor.

No obstante, durante toda la tarde, un amplio dispositivo terrestre y aéreo ha tratado de frenar el avance de las llamas. El alcalde detalla que los helicópteros han trabajado principalmente en la vertiente más próxima al valle, mientras los aviones han descargado sobre la cara con mayor presencia de masa boscosa. De hecho, a primeras horas de la noche la evolución del incendio ha mejorado de desfavorable a incierta.

El alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la localidad y de toda la comarca, y ha asegurado que no existe riesgo para la población. Según ha informado, el incendio ha afectado a la finca Las Navas y a la Reserva Regional de Caza de Cíjara, donde los equipos de extinción continúan trabajando de forma coordinada e intensa para tratar de controlar las llamas.

El fuego salta a la otra cara de la sierra

El incendio comenzó en la vertiente orientada hacia Herrera del Duque y los municipios del valle, en una zona en la que predominan los pastos y las encinas. Sin embargo, las llamas terminaron cruzando hacia la otra cara de la sierra, donde el terreno es más abrupto y aumenta la presencia de pinos. Es precisamente en esa área donde se concentra buena parte del trabajo del operativo.

La cercanía de la Reserva Regional de Caza de Cíjara aumenta el valor medioambiental del entorno en el que avanza el fuego. Se trata de una extensa superficie perteneciente a la Junta de Extremadura e integrada en la Reserva de la Biosfera de La Siberia, si bien los trabajos se centran en contener el frente y evitar que siga avanzando por la masa foresta de La Siberial. Todavía no existe una estimación clara de la superficie afectada ni se ha podido cerrar el perímetro.

La evolución durante las últimas horas ofrece, no obstante, algunos signos de contención. "Parece que el operativo lo está reteniendo un poco, tanto por el esfuerzo de los hidros como por el cambio de aire", ha indicado Sequera. El viento ha soplado con una velocidad media próxima a los 20 kilómetros por hora. Su intensidad no ha sido determinante, pero sí su carácter cambiante, que ha ido modificando la dirección de las llamas y ha obligado a adaptar el trabajo de los equipos desplegados.

Con la llegada de la noche, los medios aéreos se retirarán por razones de seguridad. Los efectivos terrestres permanecerán sobre el terreno durante la madrugada para continuar con las labores de extinción, vigilancia y contención del incendio.

La evacuación de la embotelladora

La proximidad de las llamas a la finca Las Navas obligó a evacuar de manera preventiva a las 57 personas que se encontraban en la planta embotelladora de Nestlé Aquarel. En las instalaciones había 48 trabajadores y nueve transportistas. Todos ellos abandonaron la fábrica en sus propios vehículos, escoltados por la Guardia Civil por una pista forestal que comunica el entorno con Villarta de los Montes. El traslado se realizó con normalidad y sin que se produjera ningún incidente.

Los empleados habían permanecido previamente confinados como medida de precaución. La evacuación se decidió ante la evolución del incendio y se desarrolló de forma ordenada. La central nacional del Nestlé ha explicado a este diario que los trabajadores se han encontrado bien en todo momento.

La Siberia ya sufrió el pasado año dos incendios de grandes dimensiones en el entorno de Valdecaballeros y Castilblanco. Ello, unido a los últimos incendios que han asolado las sierras de Ávila, Toledo y Madrid, mantienen la incertidumbre en la zona, aunque en ella trabaja un amplio dispositivo. Son 93 los efectivos desplazados hasta la zona, especialmente del Servicio de Prevención y Extinción de Extremadura (Infoex), del Servicio de prevención y extinción de Castilla-La Mancha (Infocam), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de la Diputación de Badajoz.

En concreto, trabajan en labores de extinción siete unidades de bomberos forestales terrestres, seis helitransportadas, tres vehículos de maquinaria pesada, cinco agentes del Medio Natural y siete técnicos de extinción. Además, siete aviones y ocho helicópteros prestan apoyo a los equipos desplegados sobre el terreno. También participan efectivos de la Guardia Civil de Cáceres y de la Cruz Roja en labores de auxilio y apoyo al operativo.

Fuente: El Periódico de Extremadura