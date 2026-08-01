Cañaveral recibe a los primeros desalojados por el incendio de Casas de Millán y Grimaldo

Los primeros vecinos desalojados de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal declarado este sábado en la zona del Puerto de los Castaños ya están llegando al pabellón municipal de Cañaveral, convertido en el punto de recepción de las personas evacuadas ante el avance de las llamas.

En estos momentos, se están acondicionando las instalaciones para atender a los habitantes de ambas localidades. Los primeros desalojados ya se encuentran en el municipio, aunque todavía faltan por llegar más autobuses con vecinos procedentes de los núcleos afectados.

Cabe recordar que la evacuación preventiva afecta a unas 800 personas, alrededor de 650 de Casas de Millán y otras 150 de Grimaldo, villa perteneciente al municipio de Cañaveral. El desalojo también se ha extendido a viviendas aisladas próximas al incendio.

Los vecinos de los municipios afectados recibieron en sus teléfonos móviles un mensaje Es-Alert en el que se les comunicaba que debían abandonar la localidad y se les informaba de la habilitación de autobuses en la parada de Casas de Millán para realizar el traslado vía Serradilla, Mirabel y autovía A-66 hasta Cañaveral.

Cruz Roja colabora en la atención y el traslado de las personas evacuadas, especialmente de los habitantes de mayor edad, mientras la Guardia Civil y los servicios municipales coordinan la llegada de los autobuses. La evacuación se ha ordenado como medida preventiva ante la proximidad del fuego a los cascos urbanos de Casas de Millán y Grimaldo y a varias viviendas aisladas.

Incendio originado en la A-66

El incendio se ha declarado a las 13.38 horas después de que un camión comenzara a arder mientras circulaba por el kilómetro 505 de la A-66, en sentido norte, junto a la salida hacia Torrejoncillo. Las llamas se han propagado posteriormente a la vegetación colindante, afectando al entorno forestal del Puerto de los Castaños.

La Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Infocaex por la posible afección a núcleos urbanos y ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado para coordinar el dispositivo, que se va a instalar en la rotonda de la salida 505 de la autovía A-66, la de Torrejoncillo.

Refuerzo del operativo de extinción

El dispositivo desplegado para combatir el incendio ha ido aumentando a lo largo de la tarde. Inicialmente, la Junta de Extremadura informó de la movilización de 87 intervinientes, una cifra que posteriormente se ha incrementado con la incorporación de nuevos medios terrestres y aéreos.

El Plan Infoex mantiene el incendio en nivel 1 de peligrosidad por su posible afección a carreteras. En la zona trabajan ya ocho unidades de bomberos forestales terrestres y cuatro helitransportadas, además de tres agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción.

El dispositivo aéreo está formado por 11 helicópteros y siete aviones anfibios, mientras que en tierra también intervienen tres vehículos de maquinaria pesada. En las labores de extinción participan medios del Plan Infoex, de la Diputación de Cáceres y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja.

Fuente: El Periódico de Extremadura