Toño Pérez: "Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable"

Pregunta: ¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Respuesta: Depende de la actividad de cada uno. Agosto es un mes tradicionalmente vinculado a las vacaciones, así que para algunas personas significa relajarse, disfrutar y descansar. Para quienes recibimos a quienes están de vacaciones, supone tener más trabajo. La expresión "hacer el agosto" se ha relacionado siempre con que te ha ido bien, con una buena cosecha, con tener más clientes o con obtener un mayor bienestar económico.

P: ¿Qué cambia este mes en su día a día?

R: Cambia sobre todo el perfil del cliente. Nosotros estamos abiertos todos los días del año y cada época tiene sus particularidades. En agosto están quienes viajan del sur al norte y quienes bajan del norte al sur, aunque los destinos suelen ser más costeros. Por eso recibimos a más clientes de paso, que no tienen nada que ver con quienes eligen Cáceres o Atrio como destino. Todo eso define mucho la actividad del mes.

Toño Pérez, chef de Atrio, posa junto a uno de sus platos en la cocina del restaurante. / Cedida

P: ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

R: La Vera. Iba mucho desde pequeño y me parece un territorio extraordinario, con agua, mucha naturaleza y unos paisajes maravillosos.

P: ¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

R: Soy de montaña con río. De playa no sé nada. Me gustan mucho más el río y la montaña.

P: ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

R: Que en Extremadura hace un calor insoportable y que no se puede venir en verano. Hablas con alguien de Madrid y te dice: "Uy, qué calor hace en Cáceres". Pero aquí puede haber apenas tres grados más y en Madrid también se pasa muchísimo calor. Sin embargo, la fama nos la hemos quedado nosotros.

P: ¿Desconecta en agosto?

R: No, qué va. La verdad es que me cuesta mucho desconectar durante todo el año. En agosto puedo coger dos o tres días, coincidiendo con los descansos semanales, pero no suelo tomarme vacaciones en esta época.

P: ¿Qué libro está leyendo?

R: Ahora mismo estoy leyendo El proceso es el fin, que me han enviado desde la universidad. Además, acaba de llegarme Historias marcianas de un abuelo cocinero, de Xavier Gutiérrez, un amigo y compañero que ha reunido unas historias bonitas y divertidas. Así que ya tengo cola de lectura.

P: ¿Qué canción resume su mejor verano?

R: "Time After Time", de Cyndi Lauper. Es una de esas canciones que me evocan momentos muy buenos.

P: ¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

R: Salmorejo, tortilla de patatas siempre con cebolla y vino blanco.

P: ¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

R: Invitaría a mi amigo Florentino Fernández. Le propondría que se quedara conmigo en Atrio: cocinar un poco, disfrutar de las piscinas y relajarnos. Ahora cocinar es una de las cosas que más le gustan. ¿Dónde va a estar mejor? Esto es un paraíso.

P: Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

R: Que he conseguido resolver todos los asuntos que tengo entre manos. Tengo una agenda llena de reuniones, obras y proyectos que estamos organizando para septiembre. Me gustaría llegar al 31 de agosto con todo perfectamente preparado para afrontar la nueva temporada.