Industria
Una empresa de defensa invertirá más de 20 millones y creará 170 empleos en Zafra
Armmo desarrolla en una planta de 30.000 metros cuadrados sistemas autónomos aéreos, navales y terrestres con los que aspira a convertirse en un referente europeo
La compañía Armmo Defense Technologies prevé invertir más de 20 millones de euros y crear más de 170 puestos de trabajo altamente cualificados en el complejo industrial que está desarrollando en Zafra. La empresa trabaja desde estas instalaciones en la producción de sistemas autónomos aéreos, navales y terrestres destinados al sector de la defensa.
El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado este sábado la planta acompañado por el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, para conocer el estado de ejecución de un proyecto que la Junta considera estratégico por su capacidad para generar empleo tecnológico y atraer inversiones a Extremadura.
Durante la visita, Santamaría ha recorrido las instalaciones, que ocupan una superficie de más de 30.000 metros cuadrados, y ha conocido el desarrollo de las diferentes líneas de producción que la compañía está implantando en la localidad.
Sistemas autónomos
La empresa tiene como objetivo concentrar en un único complejo industrial el desarrollo y la fabricación de sistemas autónomos aéreos, navales y terrestres. Su intención es convertir la planta de Zafra en un referente europeo dentro de este sector tecnológico.
El consejero ha destacado que iniciativas de este tipo permiten fortalecer el tejido industrial extremeño, diversificar la economía regional y generar puestos de trabajo especializados.
"Extremadura reúne las condiciones para atraer proyectos industriales innovadores que generan empleo de calidad, fijan talento y contribuyen a diversificar nuestra economía", ha señalado Santamaría.
Durante el encuentro, el consejero conoció algunos de los principales desarrollos tecnológicos de la compañía. Entre ellos figura el ARW39CAT-A, un sistema naval autónomo no tripulado, además de las líneas de fabricación de los sistemas AURIS, BANDIT-X y GULL.
Los proyectos fueron presentados por el consejero delegado de Armmo Defense Technologies, Jaime Abrisqueta, y por la presidenta de la compañía, Sandra Tomé.
Proyección internacional
Según la información facilitada por la Junta, la empresa ha avanzado en menos de un año en el desarrollo y la validación por parte de la OTAN de sus capacidades tecnológicas. Asimismo, ha presentado sus soluciones en diferentes encuentros internacionales vinculados al sector de la defensa.
La compañía ha diseñado una hoja de ruta industrial y tecnológica con proyección europea y estima que su implantación en Zafra tendrá un importante impacto sobre el empleo tecnológico y la actividad económica de la región.
Sandra Tomé ha agradecido el interés mostrado por la Junta de Extremadura y ha reafirmado el compromiso de la empresa con la creación de puestos de trabajo cualificados, la atracción de talento y el desarrollo industrial de la comunidad autónoma.
Armmo Defense Technologies es una compañía española especializada en sistemas autónomos, guerra electrónica y soluciones avanzadas de detección e interceptación. Desde la planta de Zafra integra en un mismo espacio la producción industrial, el desarrollo de software, la electrónica y la utilización de sensores avanzados.
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Fuente: El Periódico de Extremadura
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