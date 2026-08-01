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Evolución favorable

Estabilizado el incendio de Herrera del Duque tras un despliegue de casi un centenar de efectivos

El amplio dispositivo de medios, que llegó a contar con hasta 96 efectivos, ha conseguido frenar el avance del fuego que obligó a evacuar a medio centenar de trabajadores de la planta embotelladora Nestlé Aquarel y ya había llegado hasta el paraje de La Chorcha, dentro de Fuenlabrada de los Montes

Fotografía de la zona calcinada por el incendio y la planta embotelladora de agua a la derecha, a las 11:38 horas del sábado

Fotografía de la zona calcinada por el incendio y la planta embotelladora de agua a la derecha, a las 11:38 horas del sábado / Marcos Babiano

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Sandra Pérez Sánchez

Los medios terrerestres y aéreos han conseguido detener esta noche el avance de las llamas del incendio declarado en la tarde del viernes dentro del término municipal de Herrera del Duque, que obligó a evacuar a medio centenar de personas de la planta embotelladora de agua Nestlé Aquarel. El fuego ha quedado estabilizado tras las labores de extinción desarrolladas durante la madrugada y no tiene frentes activos, confirma el Plan Infoex a primera hora de la mañana de este sábado. El nivel 1 de peligrosidad que se activó poco después de declarar el incendio se ha desactivado a las 4.30 horas.

La estabilización del incendio corresponde a una evolución favorable del mismo, aunque los efectivos que permanecen sobre el terreno continúan trabajando para controlarlo completamente y evitar posibles reproducciones. En concreto, seis unidades de bomberos forestales, tres agentes del Medio Natural y un técnico de extinción siguen trabajando en un incendio en el que han llegado a colaborar hasta 96 efectivos, lo que convierte este operativo en el mayor despliegue realizado en lo que va de verano.

El dispositivo, que llegó a tener hasta nueve aviones y ocho helicópteros operando de forma simultánea, contó con el apoyo del Servicio de prevención y extinción de Castilla-La Mancha (Infocam) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que se unieron al propio Servicio de Prevención y Extinción de Extremadura (Infoex). Bomberos de la Diputación de Badajoz, efectivos de la Guardia Civil y de Cruz Roja también han participado en labores de auxilio y apoyo.

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

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Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque /

Un vehículo averiado, principal hipótesis

Las principales hipótesis apuntan a que las llamas comenzaron a raíz de la avería de un vehículo. El fuego habría alcanzado primero la cuneta y, desde allí, se habría propagado al campo. Esta posible causa tendrá que ser confirmada una vez que avancen las investigaciones.

El incendio comenzó en la vertiente orientada hacia Herrera del Duque y los municipios del valle, dentro de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, en una zona en la que predominan los pastos y las encinas. Sin embargo, las llamas terminaron cruzando hacia la otra cara de la sierra, donde el terreno es más abrupto y aumenta la presencia de pinos. Es precisamente en esa área donde se cocentró buena parte del trabajo del operativo.

El frente llegó anoche al paraje de La Chorcha, dentro de Fuenlabrada de los Montes, confirmó a este diario el alcalde de Fuenlabrada de los Montes, Juan Carlos Sequera (JUEX). Los helicópteros trabajaron principalmente en la vertiente más próxima al valle, mientras los aviones descargaron sobre la cara con mayor presencia de masa boscosa, indicó el alcalde.

Más entrada la noche, los medios aéreos se retiraron por razones de seguridad. Los efectivos terrestres permanecieron sobre el terreno durante la madrugada para continuar con las labores de extinción, vigilancia y contención del incendio.

Vídeo | Incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

Vídeo | Incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

E. P. E.

Evuacuación de la planta embotelladora

Debido a la proximidad de las llamas a la fábrica de Nestlé Aquarel, 48 empleados y 9 transportistas se mantuvieron confinados durante más de dos horas hasta ser evacuados. Los trabajadores estaban incomunicados debido a que las llamas afectaron a una planta fotovoltaica que suministra cobertura al centro, según informó Félix Rodríguez de la Rubia, Ingeniero Encargado de Inyección y Servicios Auxiliares que trabaja en el lugar, aunque en el momento del incendio no se encontraba allí.

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Los trabajadores abandonaron el lugar en sus propios vehículos escoltados por la Guardia Civil por una pista forestal que comunica con la carretera de Villarta de los Montes. El traslado se realizó con normalidad y sin que se produjera ningún incidente. La central nacional del Nestlé aseguró a este diario que los trabajadores se encontraron bien en todo momento.

Imagen del fuego en la noche de este viernes.

Imagen del fuego en la noche de este viernes. / Cedida

Fuente: El Periódico de Extremadura

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