Extremadura retirará el Plan General Piscícola tras la inquietud de los pescadores

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha anunciado que retirará de información pública el Plan General Piscícola publicado el pasado 10 de julio, tras la intranquilidad generada entre la comunidad de pescadores de la región, puesto que este Plan está basado en la actual Ley 11/2010 de 16 de noviembre de Pesca y Acuicultura de Extremadura.

En este sentido, y dado que el actual Gobierno regional se comprometió a reformar esta ley antes de julio de 2027, "lo lógico y sensato" es sacar un nuevo Plan General Piscícola, una vez que sea aprobada la futura Ley de Pesca de Extremadura.

Así mismo, la Junta ha reiterado su compromiso de proteger este recurso estratégico en la región y de garantizar que cualquier planificación futura se realice con diálogo, transparencia y seguridad jurídica.

Un antecedente en la tramitación de licencias

La Junta ya introdujo en marzo una medida para agilizar la concesión de licencias ante la acumulación de solicitudes. La resolución permitió a los pescadores ejercer la actividad mediante una declaración responsable mientras esperaban la llegada de la licencia en soporte físico, siempre que portaran la documentación exigida.

El procedimiento obligaba a llevar el justificante de presentación, el DNI o documento equivalente, las hojas informativas de pesca e identificación de peces y, salvo en los casos de exención, el justificante de pago de la tasa mediante el modelo 50.

Aquella resolución incorporó también tres nuevas masas de agua a los tramos de pesca tradicional: la laguna del Arroyo de las Fontanillas, en Ahillones; la Charca de las Vacas, en Talarrubias; y la Charca de las Zorreras, en Palomero. Además, modificó el régimen de la garganta de los Buitres o Injertana, en el Jerte, que pasó de estar vedada a permitir la pesca de trucha sin muerte durante la temporada autorizada.