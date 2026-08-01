Fallece un motorista de 51 años en un accidente cerca de Villamiel

Un hombre ha fallecido este sábado en un accidente de moto ocurrido en el kilómetro 32 de la carretera Ex-205, cerca de la localidad cacereña de Villamiel.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 12.33 horas de este sábado se ha recibido una llamada alertando de que un motorista había sufrido un accidente en esta zona.

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Hasta el lugar del accidente se han desplazado un helicóptero y una ambulancia medicalizados del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un equipo sanitario del Centro de Salud de Cilleros, y una patrulla de la Guardia Civil. La víctima, de 51 años, presentaba politraumatismos y los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar su vida.