El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: "Las llamas están a dos metros de mi casa"

El incendio forestal declarado este sábado en la zona del Puerto de los Castaños ha entrado en el casco urbano de Casas de Millán y está afectando ya a viviendas de la localidad. «Ahora mismo el fuego está afectando a viviendas del municipio. El humo está metido en la población y el fuego también ha entrado en el casco urbano», ha explicado a este diario su alcalde, Mario Cerro, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para tratar de frenar el avance de las llamas.

Fotogalería | Las imágenes del incendio de Casas de Millán, que ha obligado a evacuar a 800 personas /

Casas de Millán había sido evacuada previamente junto a Grimaldo ante la evolución del incendio. El desalojo afecta a unas 800 personas, alrededor de 650 de Casas de Millán y 150 de Grimaldo, además de habitantes de viviendas aisladas próximas al fuego. Los vecinos han sido trasladados fuera de las zonas de riesgo, principalmente al pabellón municipal de Cañaveral, habilitado para recibir a los desalojados.

Ante la situación existente en los municipios afectados, Cerro considera muy probable que sus residentes no puedan regresar durante las próximas horas. «En principio, seguramente los evacuados tendrán que pasar toda la noche fuera», ha apuntado, aunque todavía no existe una confirmación definitiva.

«Temo por mi casa»

La entrada de las llamas en Casas de Millán ha aumentado la inquietud entre los vecinos que abandonaron la localidad. Entre ellos se encuentra Begoña Plaza, propietaria del Asador Grimaldo. «Lo estamos viviendo con mucha pena y muchos nervios. Es muy triste», ha relatado la vecina, que permanece alojada junto a sus padres en casa de su hermana, en Torrejoncillo, mientras espera noticias sobre la evolución del incendio.

«No podemos volver a casa porque todo es una incertidumbre. Todavía no está controlado y la situación es muy difícil, pues el incendio está ya por detrás de mi casa y temo por ella», ha explicado. Plaza ha señalado que, por el momento, su negocio se encuentra fuera de peligro. En la villa, perteneciente al municipio de Cañaveral, permanecen camiones de bomberos y otros medios del dispositivo de emergencias.

Los primeros evacuados comenzaron a llegar durante la tarde al pabellón de Cañaveral, donde se han colocado sillas y se han acondicionado las instalaciones para atenderlos. Cruz Roja participa en la asistencia y el traslado de las personas desalojadas, especialmente de los vecinos de mayor edad.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha mandado a través de redes sociales su "animo a todos los evacuados y fuerza a todos los intervinientes".

"Hemos visto vídeos en los que las llamas estaban a dos metros de nuestras casas"

Ismael, de 23 años, estaba a mediodía de este sábado en su vivienda de Casa de Millán junto a su mujer, Iris, cuando la situación empezó a complicarse. "Después de comer hemos empezado a ver ya humo y fuego, y a oír los helicópteros. Hemos empezado a preparar las cosas porque nos temíamos lo peor", relata. La pareja reunió a toda la familia antes de abandonar la vivienda y además se llevó dos gatos, un hurón y tres perros que esperan pacientes en el pabellon de caña. Aunque asumen que probablemente tendrán que pasar la noche fuera de casa, mantienen la esperanza de que su vivienda no resulte afectada, ya que el fuego avanza por el lado contrario del municipio.

La preocupación es aún mayor entre los vecinos que residen en la entrada de Casas de Millán, en la parte alta de la localidad. Rafa y Pedro aseguran que han visto imágenes inquietantes. "Hemos visto vídeos en los que las llamas estaban a dos metros de nuestras casas", explican.

Ambos viven junto al campo, rodeados de pasto, arboleda y pinares. Reconocen que esa zona estaba limpia, pero dicen que la intensidad del incendio era evidente "El fuego traía mucha fuerza", resumen.

Los dos se preguntan cómo un foco originado por un camión en la autovía pudo alcanzar el entorno de Casas de Millán y Grimaldo en tan poco tiempo. A su juicio, la combinación de las fuertes rachas de viento, las temperaturas cercanas a los 40 grados y la falta de limpieza del monte favorecieron una propagación extraordinariamente rápida. "En un par de horas el fuego se ha plantado en las puertas del pueblo", lamentan.

Además, recuerdan inevitablemente el gran incendio de 2003 en la misma zona, uno de los veranos más duros que se recuerdan en Extremadura. "Volvemos a vivir algo muy parecido", señalan mientras se preparan para pasar la noche en el pabellón habilitado en Cañaveral.

Desde Grimaldo, Ana también vive con angustia la evolución del incendio. Ella abandonó el pueblo junto a su hija, que había acudido a pasar el fin de semana, y su perra, mientras su marido permanecía unos minutos más en la vivienda para asegurarse de que todo quedaba en orden.

"El aire va en contra y está ayudando. El fuego está rodeando el pueblo y las casas se están salvando", explica con esperanza. Sin embargo, reconoce que el paisaje que rodea la localidad ha quedado devastado. "La sierra que llamamos la Madre del Agua, que es nuestro tesoro, está barrida; está muy feo".

Su marido retrasó la salida porque su vivienda está rodeada de pasto y campo y quiso asegurarse de que no existía un peligro inminente antes de marcharse. Ahora ambos solo desean poder regresar cuanto antes. "Ojalá volvamos esta noche a casa", afirma.

Más allá de la incertidumbre por sus viviendas, Ana lamenta especialmente el daño ambiental. "Nos da mucha pena por el monte. Cuando ocurrió en 2003 tardó 23 años en recuperarse y ahora otra vez el fuego se lo ha llevado por delante", concluye.

El incendio

El fuego se declaró a las 13.38 horas después de que un camión comenzara a arder mientras circulaba por el punto kilométrico 505 de la A-66, en sentido norte, junto a la salida hacia Torrejoncillo. La proximidad del incendio a las carreteras motivó la activación, a las 14.40 horas, del nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex por la posible afección a personas o bienes de naturaleza no forestal.

Una hora después, a las 15.40 horas, la Junta de Extremadura declaró la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), ante el riesgo para los cascos urbanos de Casas de Millán y Grimaldo, el término municipal de Cañaveral y varias viviendas aisladas.

El Plan Infoex ha incrementado los medios desplegados para combatir el incendio, que se mantiene en nivel 1 de peligrosidad. En la zona trabajan ocho unidades de bomberos forestales terrestres y cuatro helitransportadas, además de tres agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción. El dispositivo cuenta también con 11 helicópteros, siete aviones anfibios y tres vehículos de maquinaria pesada.

Fuente: El Periódico de Extremadura