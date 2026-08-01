El incendio de Herrera del Duque calcina unas 500 hectáreas y alcanza parte de la Reserva de Cíjara

El incendio forestal declarado en la tarde del viernes en Herrera del Duque ha calcinado unas 500 hectáreas de monte bajo y repoblaciones forestales de pinos y eucaliptos, según la primera estimación trasladada este sábado por el alcalde de la localidad, Saturnino Alcázar. Las llamas también han alcanzado una pequeña superficie de la Reserva Regional de Caza de Cíjara, aunque la afección en este espacio protegido habría sido limitada.

«Un trocito sí que ha llegado a coger de la reserva de caza del Cíjara, pero afortunadamente no ha sido mucho lo afectado», ha explicado a este diario el primer edil, quien ha lamentado los daños causados en un entorno de «alto valor ambiental», al tratarse de una superficie integrada en la Reserva de la Biosfera de La Siberia, un espacio natural protegido de 155.380 hectáreas declarado por la Unesco desde 2019.

El fuego ha quedado estabilizado durante la madrugada, después de que los medios terrestres consiguieran detener el avance de las llamas. En concreto, el Plan Infoex desactivó a las 4.30 horas el nivel 1 de peligrosidad que se había declarado por la proximidad del incendio al casco urbano y a diferentes infraestructuras. Si bien, a lo largo de esta mañana siguen trabajando en la zona seis unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del Medio Natural y un técnico de extinción.

Tranquilidad entre los vecinos

La población de Herrera del Duque ha pasado la noche pendiente de la evolución del incendio, aunque la estabilización comunicada a primera hora de este sábado ha devuelto la tranquilidad al municipio. «Con la noticia que hemos podido dar esta mañana a través de las redes sociales de que el incendio estaba estabilizado, la población está bastante tranquila», ha señalado el alcalde.

En este sentido, el regidor municipal confía en que, si no empeoran las condiciones meteorológicas, el incendio pueda darse por extinguido a lo largo de la jornada. Los trabajos continúan para controlar por completo el perímetro y evitar posibles reproducciones, mientras que en el momento de mayor actividad llegaron a colaborar hasta 96 efectivos, en el mayor despliegue realizado en Extremadura en lo que va de verano.

Los daños

El fuego se inició en la vertiente orientada hacia Herrera del Duque y los municipios del valle, dentro de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, en una zona en la que predominan los pastos y las encinas. Posteriormente cruzó hacia la otra cara de la sierra, donde el terreno es más abrupto y existe una mayor presencia de pinos.

La mayor parte de la superficie quemada se encuentra en la finca de Las Navas, propiedad del Ayuntamiento de Herrera del Duque. El frente llegó durante la noche del viernes al paraje de La Chorcha, en Fuenlabrada de los Montes. Los helicópteros concentraron sus trabajos en la vertiente más próxima al valle, mientras que los aviones realizaron descargas en la zona con mayor presencia de masa forestal.

En las labores han participado medios del Infoex, del servicio de prevención y extinción de incendios de Castilla-La Mancha, Infocam, y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También han intervenido bomberos de la Diputación de Badajoz, agentes de la Guardia Civil y efectivos de Cruz Roja.

La planta de Nestlé

La planta embotelladora de Nestlé Aquarel todavía no ha retomado su actividad. La proximidad del incendio obligó el viernes a mantener confinados durante más de dos horas a 48 empleados y nueve transportistas, que posteriormente fueron evacuados en sus propios vehículos por una pista forestal y escoltados por la Guardia Civil.

El alcalde ha explicado que, cuando disminuyó la intensidad del incendio, pudieron acceder a las instalaciones entre dos y tres trabajadores de seguridad y mantenimiento para vigilar el estado de la fábrica. El resto de la plantilla no podrá regresar hasta que el incendio sea declarado oficialmente extinguido. «En principio, todavía no se han incorporado. Hasta que el incendio no se dé por extinguido no podrán retomar la actividad», ha afirmado Alcázar.

Las llamas llegaron a aproximarse considerablemente a la planta y afectaron a una instalación fotovoltaica que suministra cobertura al centro, lo que provocó que los trabajadores permanecieran incomunicados durante parte de la emergencia. La evacuación se desarrolló finalmente con normalidad y sin que se produjeran daños personales.

Las causas del incendio todavía no han sido determinadas. Una de las primeras hipótesis apuntaba a la avería de un vehículo, desde el que el fuego habría alcanzado la cuneta antes de propagarse hacia el campo. El alcalde ha pedido esperar al resultado de las investigaciones, ya que se manejan distintas posibilidades. Serán los técnicos del Plan Infoex y la Guardia Civil los encargados de determinar el origen exacto de las llamas.

Fuente: El Periódico de Extremadura