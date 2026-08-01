El fallecido y los heridos en el accidente de Hervás se habían saltado un control y llevaban drogas en el vehículo

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico en la noche de este viernes cerca del municipio cacereño de Hervás. El coche, en el que iban tres hombres, se ha salido de la vía en la EX-205 a la altura del camping Pinajarro provocando el fallecimiento de uno de ellos, un varón de 46 años que ha salido despedido del vehículo.

Las otras dos personas, jóvenes de 24 años, resultaron heridos de carácter grave tras sufrir politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Virgen Puerto de Plasencia.

Conducción temeraria y drogas

El accidente se registró sobre las 21.25 horas, después de que el vehículo se hubiera saltado un control preventivo de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, situado en uno de los accesos a la localidad. Los agentes les dieron el alto con las señales pertinentes al detectar una conducción irregular y comprobar además irregularidades en al documentación preceptiva del mismo a través de la detección de la matrícula. El conductor hizo caso omiso y abandonó el lugar a gran velocidad realizando una "conducción temeraria y evasiva", hasta que salió de la vía y volcó a escasos metros de la salida de la población, informan desde la Guardia Civil.

Los agentes acudieron de inmediato en auxilio de los ocupantes, activándose a su vez a bomberos y servicios sanitarios. Hasta el lugar se desplazó una Unidad Medicalizada 7-1, medios del Punto de Atención Continuada de Hervás, una ambulancia convencional del SES, bomberos del CEPEI de Cáceres, patrullas de la Guardia Civil y efectivos de emergencia de carreras.

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Una vez en el lugar, los facultativos certificaron el fallecimiento del copiloto, mientras que el conductor y el tercer ocupante requirieron traslado hospitalario. Durante el registro del vehículo, los agentes hallaron en el interior diversas sustancias estupefacientes. Ante esta situación, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo un siniestro vial.

Fuente: El Periódico de Extremadura