Más de 2.100 hectáreas calcinadas en Extremadura en 14 incendios forestales esta semana

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 33 incidentes, de los que 14 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 2.120 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas. De ellos, siete incendios se han producido en la provincia de Badajoz y los otros siete en la de Cáceres.

El fuego de Casas de Millán originado en la tarde del sábado por un camión ha sido el incendio forestal más grande que se ha producido desde que comenzó el 1 de junio la época de peligro alto de incendios. Hasta el momento, ha calcinado más de 1.500 hectáreas en un perímetro de 20 kilómetros. Además, obligó a la evacuación de 650 personas de Casas de Millán y 150 de la viña de Grimaldo, que durante la mañana del domingo ya han podido regresar a sus casas ante la evolución favorable del incendio.

Fotogalería | Así ha quedado la zona de Casas de Millán tras el paso del incendio / Toni Gudiel

Otro incendio reseñable ocurrió este viernes en la provincia de Badajoz, en Herrera del Duque. Ha calcinado unas 500 hectáreas de monte bajo y repoblaciones forestales de pinos y eucaliptos, según la primera estimación trasladada por el alcalde de la localidad, Saturnino Alcázar. Las llamas también han alcanzado una pequeña superficie de la Reserva Regional de Caza de Cíjara, aunque la afección en este espacio protegido habría sido limitada. El fuego quedó estabilizado durante la madrugada del sábado, después de que los medios terrestres consiguieran detener el avance de las llamas.

En ambos incendios se declaró nivel uno de peligrosidad (posible afección a personas o bienes no forestales), y también se activó en otros tres incendios forestales, de ellos en el término municipal de Badajoz y uno en el de Cáceres. Además, la Junta de Extremadura activó el sábado la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) por el fuego de Casas de Millán.

Guardia Civil

El tiempo durante los próximos días

En cuanto a la previsión meteorológica, se inicia la semana con la entrada de una masa de aire de carácter atlántico que provocará un descenso de las temperaturas, un aumento de la humedad relativa y un incremento de la velocidad del viento, predominando la componente oeste.

A partir del miércoles, la advección de poniente perderá intensidad, normalizándose las temperaturas. El viento disminuirá su velocidad y tendrá un comportamiento más variable, aunque seguirá predominando la componente oeste. La humedad relativa también descenderá, pero sin alcanzar valores extremos.

De cara al fin de semana, los modelos apuntan a una nueva bajada de latitud de la corriente en chorro, favoreciendo otra entrada significativa de poniente, con un nuevo aumento del viento, descenso de las temperaturas y aumento de la humedad relativa. No obstante, al tratarse de una predicción a medio plazo, esta evolución deberá confirmarse en los próximos días debido a la incertidumbre que todavía muestran los modelos.

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El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.

Fuente: El Periódico de Extremadura