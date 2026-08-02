Los desalojados por el incendio de Casas de Millán regresan a sus viviendas: "Hemos pasado mucho miedo"

Los vecinos desalojados por el incendio forestal de Casas de Millán han comenzado a regresar este domingo a sus viviendas después de pasar la noche fuera de la localidad. La vuelta se produce entre la incertidumbre por los daños y el alivio después de que el fuego haya perdido fuerza y se encuentre «en vías de estabilización».

La Guardia Civil ha organizado un convoy con los vehículos particulares de los vecinos que permanecían en Cañaveral para facilitar una entrada ordenada al municipio. Aunque la Junta de Extremadura ha levantado las evacuaciones de Casas de Millán y Grimaldo, ambas localidades permanecerán confinadas hasta, al menos, las 14.00 horas para evitar desplazamientos innecesarios y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Alrededor de 650 habitantes de Casas de Millán y otros 150 de Grimaldo tuvieron que abandonar sus casas durante la tarde del sábado ante la proximidad de las llamas. Finalmente, 50 personas pasaron la noche en el pabellón municipal de Cañaveral y otras 39 fueron alojadas en la residencia del Seminario de Plasencia. El resto se repartió entre domicilios de familiares, establecimientos y vehículos particulares.

Fotogalería | Segundo día del incendio de Casas de Millán: los evacuados ya pueden volver a sus viviendas / Toni Gudiel

«Ahora llega la incertidumbre»

Elena González Martín, vecina de Casas de Millán, fue una de las primeras personas que vio el origen del incendio cuando regresaba desde Cáceres alrededor de las 13.30 horas del sábado. "Vimos salir humo en el cruce del pueblo y, cuando nos acercamos, había un camión ardiendo sobre el quitamiedos», relata. Tras buscar un desvío para acceder a la localidad, se encontró con las llamas muy próximas a la carretera. «El fuego estaba a un metro», recuerda.

La afectada por el incendio logró entrar inicialmente en Casas de Millán, pero horas después tuvo que abandonar el municipio. Se desplazó hasta Cañaveral acompañada por dos personas mayores y pasó la noche en su vehículo. «No he podido dormir. Dentro del pabellón habían colocado camas, pero hacía mucho calor. A partir de las 3.30 o las 4.00 horas empezó a refrescar y en la calle hacía frío», explica.

La vecina afronta ahora el regreso con preocupación por el estado de las viviendas, los olivares y los terrenos del municipio. «Ahora llega la incertidumbre de entrar en el pueblo. Se han quemado las tierras por un lado y por otro», señala. A pesar de la noche complicada, destaca que no se hayan producido daños personales. «Eso es lo más importante, lo demás viene después», afirma.

«El pueblo está irreconocible»

Mari Carmen Plaza también pasó la noche en su coche porque, según cuenta, en el interior del pabellón hacía «un calor insoportable». Durante la mañana recibió inicialmente la indicación de que podía regresar, aunque después tuvo que volver a Cañaveral a la espera de que se organizara el acceso.

«Nos han mandado para el pueblo, pero después nos han dicho que nos viniéramos otra vez para acá. No sabíamos qué iba a pasar y teníamos que esperar nueva información», explicaba antes de que la Guardia Civil pusiera en marcha el convoy. La vecina relata que las llamas llegaron muy cerca de la vivienda de su madre. «Por lo que nos han dicho, el fuego llegó casi hasta la casa por la parte de atrás. Mis hermanos estuvieron con una manguera echando agua para que no entrara», asegura.

«Se ha quemado muchísimo. El pueblo está irreconocible», lamenta Mari Carmen, quien reconoce que las últimas horas han estado marcadas por la preocupación. «Hemos pasado mucho miedo», resume. También se ha mostrado crítica con la atención recibida en el pabellón. «Hemos dormido como hemos podido en el coche. Dentro hacía un calor insoportable», sostiene.

Fotogalería | Segundo día del incendio de Casas de Millán: los evacuados ya pueden volver a sus viviendas / Toni Gudiel

La solidaridad de Rosa

Otros vecinos encontraron refugio durante la noche en establecimientos de Cañaveral. María, vecina de Casas de Millán, ha querido destacar especialmente la ayuda recibida en un bar de la localidad. «Hemos dormido muy bien allí y nos han atendido maravillosamente», explica. La vecina destaca el comportamiento de Rosa, responsable del establecimiento, que ofreció gratuitamente cafés, bebidas, pan, bocadillos y un espacio para descansar.

«Todo lo pagó de su bolsillo. No quiso cobrarnos nada. Gente así no se encuentra todos los días», relata María, que ha pedido expresamente que se reconozca públicamente el gesto de la hostelera. La vecina admite que la incertidumbre sobre las viviendas estuvo presente durante toda la noche. «Claro que hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo todos», reconoce.

Magnitud del incendio

El incendio se originó el sábado después de que un camión comenzara a arder en el kilómetro 505 de la A-66, en sentido norte, junto a la salida hacia Torrejoncillo. Las llamas se propagaron a la vegetación colindante y avanzaron hacia Casas de Millán y Grimaldo.

El fuego ha calcinado provisionalmente unas 1.500 hectáreas dentro de un perímetro de 20 kilómetros, según los datos aportados por el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa en el Puesto de Mando Avanzado.

El incendio se encuentra perimetrado en un 70%, mientras que el 30% restante corresponde a una zona pedregosa que dificulta el trabajo de los efectivos y de la maquinaria pesada. Los medios afrontaron una noche «muy dura» debido al viento, que se mantuvo hasta aproximadamente las 3.30 horas. Cuando amainó, los equipos pudieron atacar el frente principal y cortar la cabeza del incendio, que avanzaba en dirección a Serradilla y al Parque Nacional de Monfragüe.

A primera hora de este domingo se han producido algunas reactivaciones en la zona de Grimaldo, donde ha sido necesario movilizar un medio aéreo para efectuar descargas. Durante la jornada trabajan en el dispositivo 81 efectivos y 12 medios aéreos. La Junta mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura, el Infocaex, y confía en poder declarar la estabilización durante las próximas horas.

Fuente: El Periódico de Extremadura