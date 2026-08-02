Elena Manzano: "El adelanto electoral era necesario, sin los presupuestos se perdían 755 millones"

El PP y Vox han cerrado el curso político con la aprobación definitiva de las cuentas autonómicas de 2026, dotadas con 8.854 millones de euros y alumbradas después de meses de bloqueo y de unas elecciones anticipadas. Elena Manzano, consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, explica en esta entrevista cómo se ejecutará el mayor presupuesto de la historia de la región y aborda la aplicación de la prioridad nacional, las rebajas fiscales y la negociación salarial con los empleados públicos.

Extremadura ya tiene presupuestos para 2026. Son los mayores de la historia de la región, con 8.854 millones de euros.

Así es. Son los más importantes a nivel cuantitativo, pero también cualitativo, porque son los más sociales. De todo ese montante, destinamos cerca de 6.000 millones a políticas sociales, es decir, a educación, sanidad o servicios sociales; y otros 2.000 millones, a políticas económicas. Estamos muy orgullosas de centrarnos en lo importante, y lo importante son los servicios públicos de calidad.

Estos presupuestos llegan después de unas elecciones anticipadas y varios meses de bloqueo. ¿Qué ha cambiado para que haya sido posible alcanzar un acuerdo con Vox que no se consiguió antes de disolver la Asamblea?

Creo que lo que ha cambiado es que los extremeños han hablado. Han dicho alto y claro que quieren a María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura, con el mejor resultado autonómico de todas las elecciones celebradas: un 43,2% de los votos. También han dicho que confían en el Grupo Parlamentario Vox, al que han dado una posición mejor que la que tenía, y nos han mandado ponernos de acuerdo. Y ponerse de acuerdo pasa por lo primero que debe hacer cualquier Gobierno, que es contar con unos presupuestos. Nosotros no concebimos gobernar sin presupuesto. La importancia que tiene este instrumento para nosotros es tal que nuestra presidenta convocó elecciones, no se quedó anclada al sillón, sino que dio la voz a los extremeños.

¿Mantiene entonces que el adelanto electoral era inevitable?

Era absolutamente necesario, y este es el resultado. La diferencia con haber prorrogado el presupuesto es de 755 millones de euros. Habríamos perdido esa cantidad si no hubiéramos podido aprobar estas cuentas.

¿En qué ha tenido que ceder el PP para conseguir el respaldo de Vox y qué aspectos ha logrado preservar del proyecto inicial?

No quiero verlo como una cesión. Quiero verlo la prerrogativa esencial de mejora de la ciudadanía y de esos servicios públicos, de más ayudas a la natalidad, de la gratuidad de 0 a 3 años, de promover la corresponsabilidad... Todo lo que aparece en los presupuestos ha sido apoyado por las dos fuerzas que sustentan al Gobierno. Por lo tanto, no hay cesiones. Lo que hay es Extremadura, mucha Extremadura, y los extremeños por delante.

También hay avances importantes en materia fiscal para conseguir un tratamiento más justo para las personas con menos renta. La principal medida fiscal de este presupuesto es bajar el IRPF en los dos primeros tramos para los contribuyentes que ganan en torno a 1.400 o 1.600 euros al mes, y situarlo entre los tramos más bajos de toda España.

"El adelanto electoral era necesario, sin estos presupuestos habríamos perdido 755 millones" Elena Manzano — Consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura

Vox ha presentado la "prioridad nacional" como uno de los pilares del acuerdo, pero ese principio no aparece incorporado expresamente en el articulado del presupuesto. ¿Por qué ha quedado fuera de las cuentas de 2026?

No se ha incorporado porque hemos puesto todo el foco en que los servicios públicos tengan la mayor dotación presupuestaria posible y en trabajar para mejorar la sanidad y la educación. Después se analizará, en las convocatorias concretas, lo que supone ese acuerdo.

¿Y cómo se aplicará ese principio mientras no exista una norma que lo regule ¿Qué efectos tendrá sobre el acceso a ayudas, prestaciones o servicios públicos?

Hay que ver exactamente cuál es la literalidad del acuerdo. Lo que finalmente se dice es que la gente pueda quedarse aquí a vivir y que las personas que vengan van a ser siempre bienvenidas. Tenemos, además, una política fiscal muy centrada en nuevos residentes. Si una persona cambia su residencia desde otra comunidad autónoma o desde otro país, durante tres años va a tributar a la mitad. Eso está aprobado y ha entrado en vigor en este ejercicio. Lo que queremos es que la gente se quede aquí, que cuando se le da una vivienda demuestre estar aquí, quiera estar aquí y pueda contribuir al crecimiento de nuestra región. Sin duda, siempre dentro del marco legal vigente, se articularán esas convocatorias y van a ver que no hay ni una sola duda sobre su legalidad.

Vox ha eliminado o reducido partidas vinculadas a entidades ecologistas y a programas dirigidos a familias diversas, pero las consejerías gestionadas por el PP mantienen actuaciones en esos mismos ámbitos. ¿No supone esto una contradicción dentro del pacto de gobierno?

No, es algo de absoluta normalidad. Cada consejero prioriza determinadas actuaciones y las hace valer con su presupuesto. En este caso, la Consejería de Industria ha impulsado actuaciones que no estaban siendo tratadas en ese presupuesto.

El PP y Vox han rechazado todas las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas por Extremadura. ¿Cómo valora que las primeras cuentas de la coalición se hayan aprobado sin incorporar ninguna propuesta de la oposición?

Nosotros estamos encantados de construir y ojalá hubiéramos podido aprobar alguna de esas enmiendas porque hubieran ido en la misma senda de crecimiento y de garantía de los servicios públicos fundamentales sobre la que se ha construido nuestro presupuesto. Las hemos examinado todas de manera minuciosa. Muchas invadían competencias municipales y no se podían incorporar a través de la ley de presupuestos porque no son competencias autonómicas.

En otros casos, proponían bajas que alteraban nuestros propios proyectos. Cuando se construye una enmienda parcial, es un alta dentro de una sección, pero tienes que ver también de dónde baja ese crédito dentro de esa misma sección. Muchos de los problemas venían por ahí. Los extremeños pidieron un cambio y no vamos a aplicar políticas que han demostrado ser ineficaces y que no casan con nuestras posturas de Gobierno.

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"La principal medida fiscal en los presupuestos es bajar el IRPF a quienes ganan entre 1.400 y 1.600 euros al mes" Elena Manzano — Consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social

La comunidad recibirá también en 2026 la mayor aportación estatal de su historia a través del sistema de financiación autonómica: 4.482 millones de euros en entregas a cuenta, un 7% más que el año anterior.

La principal precisión que hay que hacer es que no se trata realmente de una aportación que realiza la Hacienda estatal. El sistema de financiación se construye con los recursos de los ciudadanos: una parte se la queda el Estado y otra corresponde a las comunidades autónomas. Esto es dinero procedente de la recaudación tributaria, son impuestos y es dinero de los extremeños y del resto de las personas que residen en nuestro país. Lo valoramos positivamente porque confirma nuestras políticas; hay crecimiento económico y más gente que nunca trabajando en Extremadura y pagando impuestos aquí. Todo ese crecimiento repercute en que las cifras de recaudación sean más elevadas.

El Estado está batiendo récords de recaudación, con 325.000 millones de euros al cierre. Si tenemos más recaudación, tenemos más entregas a cuenta, pero eso no quiere decir que exista una aportación adicional o un esfuerzo extra por parte del Estado, porque forma parte del sistema de financiación autonómica. Nuestras entregas a cuenta, tanto las actuales como las proyectadas, representan un 2,77% de los recursos totales. En 2015 suponían más de un 3%. Creemos que tenemos que recibir mucho más y ojalá, en una futura negociación del modelo, Extremadura se vea representada, porque tenemos claro que a día de hoy no lo está.

Las cuentas entran en vigor con siete meses del ejercicio ya consumidos. ¿Qué porcentaje de ejecución cree que se podrá alcanzar antes del 31 de diciembre?

Las cuentas ya se están ejecutando. Esa es la primera premisa que hay que señalar cuando se analiza este presupuesto. El capítulo uno, correspondiente al personal, concentra una parte muy importante del gasto presupuestario. La Junta de Extremadura ha estado abonándolo durante todos estos meses y lo que hacemos ahora es acoplar el presupuesto prorrogado al nuevo presupuesto. La ejecución del presupuesto prorrogado es la mayor de los últimos diez años, un 48%.

Cuando acoplemos el nuevo presupuesto a todo lo que ya hemos gastado y podamos gastar mucho más rápido, porque nos lo va a permitir la ley de presupuestos, la ejecución va a ser total. También habrá partidas nominativas que no existían en el presupuesto prorrogado y que consisten directamente en efectuar los pagos. Eso nos permitirá alcanzar una ejecución muy elevada. No puedo dar una cifra concreta, pero espero que sea la mayor posible porque nuestros equipos están trabajando para ello.

Los sindicatos han convocado movilizaciones en septiembre por la falta de avances en la negociación de la subida salarial. Además, la mesa sectorial del personal docente terminó sin acuerdo y la próxima reunión se ha aplazado hasta el 31 de agosto. ¿Cuál es la respuesta de la Junta?

Tras años de olvido del empleo público y de una dejadez absoluta de la función pública por parte del Gobierno socialista, desde nuestra llegada hemos situado a los empleados públicos en el centro. Lo primero que hicimos fue alcanzar un acuerdo para pagar una deuda histórica. Extremadura fue la única comunidad que no abonó el 2% correspondiente al año 2020. Llegamos a un acuerdo, se está pagando y se terminará de pagar el año que viene. Hemos aplicado y abonado todas las subidas salariales acordadas. Todo eso ha tenido un impacto de 400 millones de euros de recursos extremeños en subidas salariales.

Eso es lo que hemos trasladado a los agentes sociales. Hemos pagado 400 millones y el año que viene hay una subida prevista del 5%. Somos conscientes de la situación de partida y vamos a recomponerla, pero es necesaria una dotación presupuestaria. Ahora necesito saber, con las entregas a cuenta proyectadas para 2027, si existe margen para seguir avanzando más allá de lo ya comprometido. Tenemos toda la predisposición del mundo. Lo hemos hecho con los docentes, a los que estamos pagando 80 euros más desde enero. Hay una predisposición absoluta, pero también responsabilidad, porque los servicios públicos hay que pagarlos y cuestan mucho.

Fuente: El Periódico de Extremadura