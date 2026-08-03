Nuevo fuego en la región
El Infoex amplía el dispositivo de extinción en el incendio de nivel 1 de Arroyo de San Serván
Hasta 46 efectivos combaten el fuego con la colaboración de medios de la Diputación de Badajoz y Miteco
Después de un fin de semana en el que se han calcinado más de 2.000 hectáreas debido a los incendios de Casas de Millán y Herrera del Duque, el Plan Infoex declara un nuevo fuego en la región. Alrededor de las 18.00 horas, se ha registrado un incendio en Arroyo de San Serván, en la provincia de Badajoz, que ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por afección a edificaciones aisladas.
Al principio se han movilizado tres helicópteros, cuatro aviones, cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción. Dos horas después de su activación, se ha ampliado el dispositivo de medios para frenar el avance de las llamas, que ya generan una enorme humareda en la zona.
Ante esta situación, se suman dos helitransportadas más, otro agente del Medio Natural y otro técnico de extinción. Además, dos helicópteros y un avión más asisten a los medios desplegados sobre el terreno. En total, son 46 los efectivos que trabajan en labores de extinción. Colaboran medios de la Diputación de Badajoz y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Fuente: El Periódico de Extremadura
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