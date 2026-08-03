Casas de Millán y Mirabel recuperan el agua tras las averías causadas por el incendio

Casas de Millán y Mirabel han recuperado por completo el suministro de agua después de los problemas registrados tras el incendio forestal declarado el sábado en el entorno del Puerto de los Castaños. Los alcaldes de ambas localidades han confirmado que el abastecimiento se encuentra restablecido en las viviendas, aunque las cisternas enviadas por el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres permanecerán temporalmente como medida preventiva.

El organismo provincial cacereño estudiará además fórmulas de colaboración para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y facilitar que ambos municipios recobren cuanto antes la normalidad. Su presidente, Miguel Ángel Morales, ha recorrido los lugares más castigados por el fuego acompañado por los alcaldes de Mirabel, Fernando Grande Cano, y Casas de Millán, Mario Cerro.

Visita de Miguel Ángel Morales, este lunes, a las zonas afectadas. / Diputación de Cáceres

En Mirabel, el servicio quedó normalizado durante la noche del domingo. Las zonas más bajas del municipio no llegaron a perder el agua, pero las viviendas situadas en las partes más elevadas sí sufrieron problemas por la falta de presión. «A última hora de la noche empezó a restablecerse en las partes más altas y ahora mismo todo el pueblo tiene ya servicio», ha explicado a este diario el regidor municipal.

En el transcurso de la mañana, el ayuntamiento mirabeleño ha comunicado a MásMedio que el problema estaba solucionado. No obstante, la cisterna de 25.000 litros ubicada en el día de ayer junto a la residencia de mayores de la localidad permanecerá previsiblemente un día más por si apareciera alguna nueva incidencia.

En Casas de Millán

El alcalde de Casas de Millán ha confirmado a su vez que el abastecimiento ha quedado restablecido en todo el municipio después de las reparaciones efectuadas en la red. Durante la jornada de ayer fue necesario cortar el suministro en una zona para solucionar una de las averías, mientras que en algunos puntos el agua llegaba con menor presión, pero la situación se normalizó de forma progresiva.

Una vecina de Casas de Millán muestra una garrafa de agua. / CARLOS GIL

Los problemas se vieron agravados por el consumo de agua durante las labores de extinción. «En el hidrante que tengo delante de casa no paraban de entrar y salir camiones para cargar agua», ha relatado Cerro sobre el dispositivo desplegado para combatir las llamas. En este caso, la cisterna de 11.000 litros instalada en la avenida de la Constitución seguirá también disponible.

Según ha señalado el gerente del Consorcio MásMedio, Gustavo Pérez, tanto este vehículo suministrador como el ubicado en Mirabel permanecerán el tiempo que resulte necesario para garantizar que los vecinos dispongan de agua apta para el consumo humano y que el sistema funciona de forma estable.

Estado de la potabilizadora

Personal técnico de MásMedio se ha desplazado este lunes a la zona para revisar las captaciones y la estación de tratamiento de agua potable de Ribera del Tajo. Tras esta inspección, el Consorcio ha podido determinar que no existen daños significativos en las instalaciones. La potabilizadora, que abastece a Casas de Millán y Mirabel, ha recuperado su funcionamiento habitual y trabaja durante las 24 horas para enviar el máximo caudal posible a los depósitos municipales.

El gerente de MásMedio, Gustavo Pérez, ha explicado que la planta funciona con normalidad y que los problemas se encontraban principalmente en algunas averías detectadas en la red, que reducían la capacidad de llenado de los depósitos y provocaban que el agua llegara con poca presión a determinadas viviendas.

A ello se sumó el elevado consumo registrado durante las labores de extinción, ya que numerosos vehículos cargaron agua en los hidrantes de Casas de Millán. La interrupción temporal del suministro eléctrico afectó también al sistema de bombeo y contribuyó a vaciar los depósitos.

Durante su visita, Morales ha comprobado las consecuencias del incendio tanto sobre el entorno natural como en diferentes infraestructuras municipales. El presidente provincial ha mostrado el compromiso de la Diputación de estudiar las posibles vías de apoyo a los ayuntamientos afectados, al tiempo que ha reconocido «la profesionalidad, la coordinación y el esfuerzo» de los operativos que trabajaron durante la emergencia para proteger a la población y reducir los daños.

Daños en los municipios

En Mirabel, el alcalde ha explicado que uno de los espacios más castigados ha sido el paraje natural que rodea el Complejo Turístico. Los equipos consiguieron contener las llamas antes de que alcanzaran las instalaciones, evitando daños importantes, si bien, el fuego sí afectó gravemente a su entorno natural, especialmente a una zona de ribera y a una repoblación de alcornoques de gran valor ambiental.

La recuperación del suministro de agua supone un nuevo paso hacia la normalidad en Casas de Millán, aunque las huellas del incendio continúan siendo visibles en buena parte del término municipal. Las llamas alcanzaron el entorno urbano y causaron daños en huertos, olivares, caminos, terrenos y algunas propiedades que todavía están siendo evaluados.

«Sales a la puerta y lo que ves es desolación», ha reconocido el primer edil, al describir el paisaje que rodea ahora a la localidad. En este sentido, el regidor ha señalado que los vecinos permanecen afectados por lo ocurrido, pero que poco a poco intentan recuperar sus rutinas después de un fin de semana marcado por el miedo y la evacuación.

El incendio ha calcinado 1.352,22 hectáreas dentro de un perímetro aproximado de 20 kilómetros. Obligó a evacuar a cerca de 800 vecinos de Casas de Millán y Grimaldo, que pasaron la noche del sábado fuera de sus domicilios. La evolución favorable permitió su regreso ayer, el levantamiento posterior del confinamiento, así como la recuperación de la circulación por las carreteras y la línea ferroviaria afectadas.

El Ayuntamiento de Casas de Millán trabaja ahora en la valoración de los daños, con especial atención a los vecinos y propietarios afectados por el fuego. Pese a la magnitud del incendio y al paisaje dejado por las llamas, Cerro ha querido lanzar un mensaje de ánimo a la población: «De esto saldremos adelante y nos hará más fuertes».