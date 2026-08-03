Sello de calidad
La DOP Cereza del Jerte cierra una campaña "muy positiva" con 7,5 millones de kilos certificados
La denominación de origen supera los datos de la pasada cosecha, consolida sus ventas en Europa y celebra 30 años certificando la calidad de las cerezas y picotas del Valle del Jerte
La Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha cerrado la campaña de 2026 con cinco millones de kilos de cereza y 2,5 millones de kilos de picota certificados, unas cifras superiores a las registradas durante la temporada anterior. A través de una nota de prensa, el Consejo Regulador ha calificado el balance como "muy positivo" por el elevado volumen de producción obtenido y la calidad alcanzada por la fruta.
El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado el "alto volumen de producto comercializado, sobre todo a nivel europeo, así como la gran calidad de las cerezas y picotas certificadas". La campaña ha permitido reforzar la presencia de uno de los productos más representativos de Extremadura en los mercados nacionales e internacionales.
Nuevas variedades para prolongar la campaña
Esta ha sido, además, la primera campaña completa con las variedades Burlat, Van y Lapins, incorporadas en 2025 al Pliego de Condiciones de la denominación de origen. Según ha explicado Tierno, "contar con más fruta certificada ha sido un aspecto muy positivo para la DOP porque nos ha permitido disponer de producto de manera más prolongada en el mercado, aunque también ha provocado que el precio de venta haya sido menor que en la campaña anterior".
El tiempo respeta la cosecha del Valle del Jerte
La buena cosecha ha sido posible gracias a unas condiciones meteorológicas "razonablemente buenas" durante la mayor parte del periodo de producción y recogida. El presidente del Consejo Regulador ha señalado que, salvo un episodio de lluvias al comienzo de la recolección de la cereza y una granizada al final de la campaña, el tiempo respetó el desarrollo de la cosecha.
"Siempre es una alegría que la campaña se pueda desarrollar de manera normal y que el gran trabajo que realizan nuestros agricultores durante tantos meses llegue a buen puerto", ha afirmado José Antonio Tierno. La estabilidad meteorológica permitió mantener tanto el volumen de producción como los estándares de calidad exigidos para obtener el sello de la DOP.
Tres décadas certificando la excelencia
La campaña de 2026 ha coincidido con el 30 aniversario del inicio de la actividad certificadora de la DOP Cereza del Jerte, que desde hace tres décadas avala el origen, la calidad y la excelencia de la fruta producida en su demarcación. Mediante un riguroso proceso de selección y control, el sello distingue las mejores cerezas y picotas cultivadas en el Valle del Jerte.
Tierno ha considerado "una hazaña" haber alcanzado los 30 años de certificación en un mercado cada vez más competitivo y con mayores exigencias para productores y comercializadores. "La certificación de cereza y picota es muy importante porque es el único medio que tiene el ciudadano de contar con la garantía de que el producto que está consumiendo se ha producido en determinadas condiciones culturales, medioambientales y económicas", ha señalado el presidente.
La DOP, motor económico y social de la comarca
El responsable de la denominación de origen ha incidido también en la necesidad de explicar a los consumidores el valor que los productos con DOP aportan a las economías y a las sociedades rurales. En el caso del Valle del Jerte, la actividad vinculada a la cereza y la picota contribuye a fijar población, generar empleo, conservar el paisaje y mantener la identidad cultural de la comarca.
Más apoyo europeo
"Es fundamental seguir desarrollando este trabajo, pero creemos que sería de gran valor contar con un mayor impulso por parte de la Unión Europea para promocionar los productos con denominación de origen", ha concluido José Antonio Tierno. El presidente de la DOP Cereza del Jerte ha defendido que "proteger nuestros productos y nuestra tierra es indispensable" para garantizar el futuro económico, social y medioambiental de las zonas rurales.
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