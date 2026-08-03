Incendios forestales
Monfragüe evita el peor escenario tras la estabilización del incendio de Casas de Millán
El analista Paco Castañares destaca la importancia de la intervención temprana para contener el fuego y prevenir su avance hacia zonas protegidas
La estabilización del incendio forestal de Casas de Millán ha reducido la amenaza sobre el entorno de la Reserva de la Biosfera y el Parque Nacional de Monfragüe. El analista Paco Castañares destaca en su informe diario de este lunes, 3 de agosto, que la rápida actuación del Infoex y del resto de los medios desplegados permitió consolidar el perímetro antes del periodo de mayor inestabilidad atmosférica.
El operativo evitó así que un incendio todavía activo pudiera desarrollar una gran columna convectiva, aumentar su velocidad de propagación y acercarse al espacio protegido. Castañares resume la importancia de esta intervención señalando que "el gran incendio que no llega también forma parte del éxito operativo".
A su juicio, la respuesta rápida, decidida y sostenida demuestra que cada hora ganada por los equipos de extinción puede marcar la diferencia cuando coinciden combustibles muy secos, una atmósfera inestable y una topografía favorable para el avance de las llamas.
Vigilancia
Pese a la evolución favorable, el fuego de Casas de Millán todavía requiere vigilancia. La continuidad de la vegetación, la compleja orografía del valle del Tajo y los elevados valores del índice de inestabilidad atmosférica podrían favorecer un comportamiento más intenso en caso de producirse reactivaciones importantes.
El riesgo sigue siendo muy elevado en Extremadura, especialmente en el entorno de Monfragüe y en los grandes espacios forestales del valle del Tiétar. La humedad del combustible fino muerto se mantiene entre el 5% y el 8%, lo que facilita tanto la ignición como la rápida propagación de cualquier nuevo foco.
Un total de 123 municipios se encuentran este lunes en situación de riesgo extremo, según el mapa diario elaborado por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura con datos de la Agencia Estatal de Meteorología.
El nivel máximo se extiende por amplias zonas de las dos provincias, especialmente por el centro y el este de la región. A estas localidades se suman 218 municipios con riesgo muy alto y otros 37 situados en nivel alto.
En cuanto al tiempo, las temperaturas experimentan un ligero descenso, pero las humedades volverán a caer durante la tarde hasta valores cercanos o inferiores al 20% en amplias zonas del interior. Los indicadores meteorológicos mantienen además niveles muy altos o extremos en buena parte del oeste y el centro peninsular.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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