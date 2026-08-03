Julio deja 50 muertes atribuibles al calor en Extremadura, el segundo peor dato desde 2015

El calor ha dejado en Extremadura su segundo peor balance para un mes de julio desde que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) ofrece datos autonómicos, en 2015. Las altas temperaturas estuvieron asociadas a 50 fallecimientos durante el pasado mes, una cifra únicamente superada por el julio de 2022, cuando se estimaron 144 muertes en la comunidad.

El registro de este año supone 94 fallecimientos por debajo de aquel máximo histórico, pero supera ampliamente los balances de otros veranos recientes. En julio de 2024 se calcularon 30 muertes atribuibles al calor, por lo que la cifra actual supone un aumento del 67%. Además, el recuento provisional hasta el día 21 de julio, que ya alcanzaba las 48, había rebasado el total del mismo mes de 2025.

Extremadura no ha sido una excepción dentro de un mes especialmente duro en todo el país. España registró 2.026 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, casi el doble que los 1.060 estimados en julio de 2025. También a escala nacional se trata del segundo dato más elevado desde 2015, solo por detrás de las 2.217 defunciones de julio de 2022.

Los mayores se llevan lo peor

La mayor parte de las muertes estimadas se concentró entre la población de más edad. De las 2.026 registradas en España, 1.944 correspondían a personas mayores de 65 años y, entre ellas, 1.249 tenían más de 85. El impacto también fue superior entre las mujeres, con 1.208 fallecimientos, frente a los 817 contabilizados entre los hombres.

Cataluña encabezó el balance autonómico de julio, con 544 muertes atribuibles al calor, seguida de Andalucía, con 262, y la Comunidad Valenciana, con 235. Por detrás se situaron el País Vasco (140), Castilla y León (130), Galicia (129), Madrid (121), Aragón (109), Castilla-La Mancha (84) y Navarra (73).

Extremadura aparece a continuación con 50 fallecimientos, la misma cifra que Cantabria. Le siguen Murcia, con 35; Asturias, con 33; La Rioja, con 15; Canarias, con nueve; y Ceuta y Melilla, con tres en cada caso. MoMo no estima ninguna muerte asociada al calor en Baleares durante ese periodo.

Desde la activación del Plan Calor de 2026 se han calculado 3.158 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas en España: 101 desde el 22 de mayo, 1.031 durante junio y los 2.026 correspondientes a julio.

Javier Cintas

Una estimación, no un recuento directo

Las cifras de MoMo no representan únicamente defunciones certificadas como golpes de calor. El sistema del Instituto de Salud Carlos III calcula estadísticamente cuántas muertes pueden atribuirse al efecto de las temperaturas, incluidas aquellas en las que el calor agrava enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales u otras patologías previas.

Para elaborar la estimación, el modelo compara las defunciones observadas con las que cabría esperar sin el efecto de las temperaturas. Los datos se actualizan diariamente y pueden sufrir revisiones posteriores debido al retraso con el que llegan algunas notificaciones de los registros civiles.

Cómo protegerse de las altas temperaturas

El Plan de Vigilancia y Prevención del Calor de Extremadura para 2026 recomienda extremar las precauciones durante los episodios de altas temperaturas, especialmente entre las personas mayores, los menores, las embarazadas, los enfermos crónicos y quienes viven solos o en viviendas difíciles de refrigerar. Entre sus principales consejos figuran los siguientes:

Beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed.

con frecuencia, aunque no se tenga sed. Evitar las bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas.

Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados.

a la sombra o climatizados. Reducir la actividad física y evitar esfuerzos durante las horas centrales del día.

durante las horas centrales del día. Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros.

holgada y de colores claros. Realizar comidas ligeras y aumentar el consumo de frutas y verduras.

y aumentar el consumo de frutas y verduras. Mantener cerradas las ventanas y bajadas las persianas durante las horas de más calor, y ventilar la vivienda cuando refresque.

y bajadas las persianas durante las horas de más calor, y ventilar la vivienda cuando refresque. No dejar nunca a personas ni animales dentro de un vehículo cerrado.

Prestar especial atención a mayores, menores, embarazadas, enfermos crónicos y personas que viven solas.

Ante síntomas como dolor de cabeza, mareo, náuseas, cansancio o sudoración intensa, trasladarse a un lugar fresco, aflojar la ropa, refrescarse y beber agua a pequeños sorbos.

como dolor de cabeza, mareo, náuseas, cansancio o sudoración intensa, trasladarse a un lugar fresco, aflojar la ropa, refrescarse y beber agua a pequeños sorbos. Si aparecen fiebre muy alta , piel caliente, convulsiones, desmayo o alteración de la conciencia, llamar inmediatamente al 112.

, piel caliente, convulsiones, desmayo o alteración de la conciencia, llamar inmediatamente al 112. Mientras llega la ayuda, enfriar a la persona con agua o paños fríos y no darle de beber si está inconsciente.

Fuente: El Periódico de Extremadura