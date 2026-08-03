La PAU de Extremadura adaptará en 2027 todos sus exámenes al modelo común

La PAU de Extremadura volverá a introducir cambios en 2027. La Universidad de Extremadura adaptará la estructura de los exámenes del 100% de las materias al modelo común promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con el objetivo de reducir las diferencias entre las pruebas que se celebran en las distintas comunidades autónomas. La medida, sin embargo, no significa que vaya a implantarse una Selectividad única, con los mismos ejercicios y preguntas para todos los estudiantes del país. La armonización se limita a acercar la organización y la estructura de los exámenes, mientras que Extremadura continuará elaborando sus propios modelos.

En la práctica, las pruebas compartirán pautas más parecidas en aspectos como la distribución de los ejercicios, la optatividad o el peso de los distintos bloques, pero eso no implica que los alumnos extremeños respondan a las mismas preguntas que los estudiantes de otras comunidades. La adaptación tampoco cambiará los contenidos, las competencias ni los saberes que debe preparar el alumnado. Las modificaciones afectarán exclusivamente a la forma en la que se presentan y organizan los exámenes.

La UEx asegura que el impacto será reducido en la mayoría de las asignaturas. En concreto, el 83% de las materias tendrá únicamente ajustes puntuales en la estructura de las pruebas. Los cambios de mayor alcance se concentrarán en cinco asignaturas, aunque la Universidad no ha precisado cuáles son. Sí adelanta que solo una de ellas figura entre las materias con mayor número de estudiantes matriculados en la PAU. Las otras cuatro están vinculadas a modalidades específicas de Bachillerato y cuentan con menos alumnos.

No será el mismo examen en toda España

El denominado modelo común busca que las pruebas de las distintas comunidades se construyan con criterios más semejantes, pero no establece un cuestionario nacional único. Extremadura seguirá diseñando sus exámenes y concretando sus preguntas, aunque deberá ajustarse de manera más estrecha a las orientaciones consensuadas. Por tanto, un estudiante extremeño y otro de una comunidad diferente podrán enfrentarse a pruebas con una estructura más parecida, pero no necesariamente a los mismos textos, problemas o ejercicios.

El proceso de armonización comenzó en 2024 e incorporó criterios comunes relacionados con las fechas, los horarios, la duración de los exámenes y la corrección ortográfica. La nueva fase extenderá esa aproximación a la estructura interna de todas las materias de acceso y admisión. La PAU celebrada en 2026 ya se desarrolló bajo el nuevo sistema. La convocatoria de 2027 profundizará ahora en la convergencia con el resto de territorios, pero sin alterar lo que deben estudiar los alumnos.

Los nuevos modelos, en octubre

La adaptación se preparará durante los próximos meses en coordinación con los responsables académicos de cada materia, los coordinadores y el profesorado de Bachillerato. La previsión es que los modelos de examen se aprueben y publiquen en octubre, junto con las orientaciones correspondientes. Será entonces cuando los centros, los docentes y los estudiantes puedan conocer los cambios concretos y las cinco asignaturas que requerirán una modificación más amplia.

La Universidad de Extremadura ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad: el temario no cambiará y la transición se realizará de manera planificada y consensuada. El alumnado deberá adaptarse a una organización diferente de algunas pruebas, pero no preparar nuevos contenidos.

Fuente: El Periódico de Extremadura