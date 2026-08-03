Publicadas las ayudas de hasta 1.920 euros para familiares colaboradores de autónomos en Extremadura

El DOE ha publicado este lunes la modificación del decreto que regula las subvenciones para el fomento y la consolidación del empleo autónomo en Extremadura. La principal novedad es la creación del Programa VI, denominado 'Tarifa Cero Familiar Colaborador', un impulso económico destinado a sufragar el coste de la cuota de la Seguridad Social de las personas desempleadas que se conviertan en familiares colaboradores de trabajadores autónomos. La media ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno.

La ayuda alcanzará los 1.920 euros y permitirá financiar los costes de cotización de los familiares colaboradores que mantengan su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante 24 meses. La nueva línea cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros anuales y pretende facilitar la incorporación de familiares a proyectos empresariales ya existentes y favorecer su crecimiento y consolidación.

La reforma incorpora además un complemento de 1.000 euros para determinados beneficiarios de los programas de establecimiento como autónomo y familiar colaborador cuando la actividad se desarrolle en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

La convocatoria completa se abrirá durante los próximos meses y mantendrá otros cinco programas autonómicos de respaldo al empleo autónomo. Al combinarse las distintas ayudas compatibles, la cuantía máxima podrá alcanzar los 20.421 euros por beneficiario.

El documento incorpora nuevas medidas de apoyo al trabajo autónomo, amplía las posibilidades de acceso a determinadas ayudas y refuerza los incentivos destinados a favorecer tanto la continuidad de negocios mediante relevo generacional como la incorporación de familiares colaboradores a la actividad económica, al tiempo que adapta el sistema de apoyo al autoempleo al nuevo marco de ayudas autonómicas.

Impulso al relevo generacional

Con la nueva regulación, las personas que adquieran un negocio en funcionamiento podrán recibir una ayuda adicional de 4.000 euros, que podrá incrementarse en otros 2.000 euros cuando la actividad se desarrolle en municipios de menos de 10.000 habitantes, alcanzando así un apoyo máximo de 6.000 euros.

Esta medida responde al objetivo de favorecer la continuidad de actividades económicas viables, impulsar la transmisión de negocios y contribuir al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial, especialmente en las zonas rurales de Extremadura.

Adaptación al nuevo marco de ayudas al autoempleo

El decreto introduce además una modificación en el periodo que debe transcurrir para que las personas que hayan sido beneficiarias de determinadas ayudas al autoempleo puedan volver a acceder a estas líneas de apoyo, para lo que el plazo pasa de cinco a siete años. Esta modificación responde a la necesidad de adaptar las ayudas al nuevo marco autonómico de apoyo al empleo autónomo, que incorpora programas de impulso y consolidación de la actividad que acompañan a las personas autónomas durante periodos más prolongados de su trayectoria empresarial.

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Tras esta modificación, las ayudas al empleo autónomo en Extremadura quedan estructuradas en seis programas dirigidos a apoyar distintas situaciones relacionadas con la creación y consolidación de actividad económica: ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas, a la incorporación de familiares colaboradores, el programa Tarifa Cero para nuevos autónomos, ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena que inicien una actividad como autónomas, al mantenimiento de la actividad una vez superado el periodo obligatorio inicial y el programa 'Tarifa Cero Familiar Colaborador'.

Fuente: El Periódico de Extremadura