Un buitre entre las cenizas muestra la otra cara del incendio de Casas de Millán

Los incendios forestales dejan una huella que va mucho más allá de las hectáreas quemadas y de los daños materiales. Entre sus víctimas más silenciosas se encuentra la fauna que habita en las zonas arrasadas por las llamas. Animales que pierden su refugio, quedan desorientados o sufren heridas mientras tratan de escapar del fuego.

Una patrulla de la Guardia Civil de Coria ha localizado en la mañana de este lunes a un buitre que era incapaz de volar en la zona afectada por el incendio forestal de Casas de Millán. El ave se encontraba sobre el terreno calcinado, rodeada de cenizas y vegetación quemada.

Los agentes encontraron al animal pasadas las 9.00 horas durante las labores que se desarrollan todavía en el área afectada. Tras comprobar que no podía levantar el vuelo, lo rescataron y contactaron con el Centro de Recuperación de Fauna y Educación Ambiental Los Hornos, en Sierra de Fuentes. Los profesionales se han hecho cargo de su traslado para examinarlo y proporcionarle los cuidados necesarios.

Paisaje arrasado

El rescate muestra la otra cara del incendio que comenzó el pasado sábado en el entorno del Puerto de los Castaños. Las llamas han calcinado 1.352,22 hectáreas dentro de un perímetro aproximado de 20 kilómetros, afectando al hábitat de numerosas especies silvestres.

Cedido

El fuego se originó sobre las 13.38 horas después de que un camión comenzara a arder en el kilómetro 505 de la A-66, en dirección norte. Desde el vehículo, las llamas se propagaron rápidamente hacia la vegetación y avanzaron en dirección a Casas de Millán y Grimaldo.

La velocidad del incendio obligó a evacuar preventivamente a cerca de 800 vecinos de ambas poblaciones. También mantuvo en vilo a las familias que tienen ganado en la zona. Algunas permanecieron lo más cerca posible de sus explotaciones para tratar de poner a salvo a los animales en caso de que el fuego continuara avanzando.

Fotogalería | Así ha quedado la zona de Casas de Millán tras el paso del incendio / Toni Gudiel

"Estamos muy contentas de que a nuestros animales no les haya pasado nada", explicaba este domingo una vecina tras comprobar el estado de su ganado. Sin embargo, lamentaba la pérdida del entorno natural y recordaba que en otoño los habitantes de la zona suelen acudir al campo para escuchar a los ciervos durante la berrea.

Vigilancia

El incendio permanece estabilizado al 100%, aunque todavía no ha sido declarado controlado ni extinguido. Cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural, un técnico de extinción y dos equipos de maquinaria pesada continúan refrescando el perímetro y vigilando los posibles puntos calientes.

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Uno de los momentos de mayor preocupación se produjo cuando el frente avanzó hacia Serradilla y el Parque Nacional de Monfragüe, uno de los principales refugios de fauna protegida de Extremadura. Los equipos consiguieron frenar su progresión y las llamas se quedaron finalmente a 11,5 kilómetros del espacio natural.

Fuente: El Periódico de Extremadura