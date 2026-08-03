Sube la afiliación y bajan los accidentes laborales en Extremadura, pero preocupan las víctimas mortales

Más trabajadores y un riesgo ligeramente menor de sufrir un accidente laboral. Extremadura cerró el primer semestre de 2026 con una afiliación media de 417.752 personas, más de 5.100 por encima del mismo periodo del año anterior, mientras que el número total de siniestros descendió de 11.294 a 11.242. La mejora se refleja también en el índice de incidencia, que relaciona los accidentes con baja con el volumen de empleo. Este indicador pasó de 13,94 a 13,75 siniestros por cada 1.000 trabajadores, según el balance difundido por la Junta de Extremadura.

El Ejecutivo regional destaca que el riesgo laboral se ha reducido pese al crecimiento de la afiliación. La evolución favorable de los datos generales contrasta, sin embargo, con los accidentes más graves: al menos doce trabajadores perdieron la vida durante los seis primeros meses del año, diez de ellos asalariados y dos autónomos. En el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado siete fallecidos. La Junta mantiene por ello su "máxima preocupación" por las víctimas mortales y sostiene que cada fallecimiento obliga a redoblar los esfuerzos preventivos y la vigilancia sobre los riesgos presentes en los centros de trabajo.

La mejora del balance general alcanza también al colectivo autónomo. Los accidentes con baja entre estos trabajadores descendieron de 472 a 426 y se redujo igualmente su índice de incidencia. Además, el 98,5% de todos los siniestros registrados tuvo carácter leve.

Las enfermedades profesionales declaradas experimentaron una caída mucho más acusada. Durante el primer semestre se comunicaron 89 casos, frente a los 270 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Refuerzo de la prevención

La Junta asegura que continuará reforzando las actuaciones desarrolladas conjuntamente por el Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estas intervenciones incluyen visitas a centros de trabajo, investigaciones de accidentes, campañas dirigidas a sectores concretos y actuaciones específicas en aquellas empresas que presentan mayores índices de siniestralidad.

Durante 2025 se llevaron a cabo 4.890 actuaciones inspectoras, más de 11.000 requerimientos en materia de seguridad y salud laboral y alrededor de 2.600 visitas de los técnicos de los CESSLA. Estos servicios realizaron además más de 200 investigaciones. En 2026 ya se han superado las 750 visitas a centros de trabajo. La directora general de Trabajo, Pilar Bueno, explicó recientemente en la Asamblea de Extremadura que la provincia de Badajoz ha pasado de disponer de cuatro inspectores de trabajo "de calle" a contar con once. También hay doce subinspectores especializados en seguridad y salud laboral.

En Cáceres trabajan seis inspectores, uno más que hace tres años, y otros seis subinspectores de esta especialidad. Los CESSLA cuentan, por su parte, con dieciséis plazas de técnicos de prevención, de las que once están cubiertas. Las vacantes se han incorporado a procesos selectivos. La Administración regional ha sumado también cuatro vehículos mediante renting para las visitas a centros de trabajo y ha ejecutado mejoras en el CESSLA de Cáceres, entre ellas la renovación del ascensor, la climatización, las ventanas, la accesibilidad y el mobiliario ergonómico.

Campaña para los autónomos

Entre las nuevas iniciativas destaca una campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales dirigida a los trabajadores autónomos a través de las redes sociales. La actuación pretende acercar recomendaciones prácticas de seguridad a este colectivo y reforzar la cultura preventiva. La Junta subraya el peso de los autónomos en la economía regional y la necesidad de adaptar los mensajes y los canales de difusión a sus características.

Al menos doce fallecidos en seis meses

La mejora de los indicadores generales contrasta con la evolución de los accidentes más graves. Al menos doce trabajadores han perdido la vida en Extremadura durante el primer semestre de 2026. Las muertes se han producido en actividades y entornos diversos, con accidentes relacionados con maquinaria pesada, trabajos en altura, explotaciones agrarias, obras, industria y tareas de mantenimiento. La cadena de accidentes mortales comenzó el 13 de enero en Torremayor, donde una trabajadora de 36 años quedó atrapada en la maquinaria de una empresa dedicada a fabricar paneles. El 12 de febrero, un operario de grúa de 60 años murió atropellado en la A-66, cerca de Zafra, cuando acudía a auxiliar a un vehículo averiado. Cuatro días después, un trabajador de 31 años sufrió graves quemaduras por una deflagración en un taller de chapa y pintura de Don Benito y falleció al día siguiente. El 21 de febrero, otro empleado, de 65 años, perdió la vida tras precipitarse desde el tejado de una fábrica de piensos de Puebla de Alcocer.

El 19 de marzo, un hombre de 42 años murió al caer desde la cubierta de una nave industrial de Don Benito. El 11 de mayo, un empleado municipal de 61 años quedó atrapado entre dos camiones mientras trabajaba como conductor de maquinaria en Fuente del Maestre. En junio se produjeron varios siniestros más. Un trabajador de 25 años fue hallado muerto el día 4 en una charca del campo de golf de Talayuela, donde realizaba tareas de desbroce. El 11 de junio, un hombre de 59 años falleció en una finca de Talavera la Real tras quedar atrapado bajo una tolva de gran peso. El 26 de junio, un trabajador de 43 años murió al precipitarse desde una altura aproximada de dos plantas mientras participaba en la reforma de un inmueble en Pinofranqueado, un caso sobre el que se abrió una investigación judicial. La sucesión de accidentes continuó ya en julio. El día 3, un trabajador de 50 años murió atropellado por una máquina en la A-66, a la altura de Almendralejo.

La Junta mantiene su "máxima preocupación" por las víctimas mortales y sostiene que cada fallecimiento obliga a reforzar la prevención y la vigilancia de los riesgos laborales.

Fuente: El Periódico de Extremadura