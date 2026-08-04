Más de 18.000 agricultores extremeños recibirán 33,1 millones para comprar fertilizantes

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abonará un total de 33.162.950 euros a 18.083 agricultores y ganaderos de Extremadura para compensar el encarecimiento de los fertilizantes. Estos beneficiarios forman parte de la primera relación definitiva de perceptores de las ayudas impulsadas por el Gobierno ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.

Los pagos llegarán en septiembre

Según las previsiones del departamento que dirige Luis Planas, los ingresos se realizarán directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios durante la primera semana de septiembre. Los agricultores incluidos en el listado habían manifestado expresamente su aceptación dentro del plazo de 20 días abierto tras la publicación de la primera relación, el pasado 6 de julio.

En el conjunto de España, Agricultura distribuirá 494,5 millones de euros entre 249.376 titulares de explotaciones agrícolas, mientras que otros 9.362 posibles beneficiarios tienen todavía pendiente la resolución de alguna duda o trámite administrativo. Además, 1.290 agricultores han comunicado su renuncia y el Ministerio publicará nuevos listados durante las próximas semanas, según se ha informado en nota de prensa.

Casi 600.000 hectáreas beneficiadas en Extremadura

La ayuda concedida en la comunidad extremeña cubre una superficie total de 598.039 hectáreas, de las que 409.002 corresponden a cultivos de secano y 189.036 a regadío. El importe destinado al secano asciende a 15,67 millones de euros, mientras que las explotaciones de regadío recibirán 17,48 millones.

Las cantidades fijadas por el Gobierno alcanzan los 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y los 38,33 euros por hectárea en el caso del secano. El cálculo de las ayudas se ha realizado con una superficie máxima subvencionable de 300 hectáreas por explotación.

Frenar el impacto de los costes

El Ministerio sostiene que los fertilizantes se encuentran entre las materias primas agrícolas que más se han encarecido como consecuencia del conflicto bélico. La medida pretende reducir el impacto de este incremento sobre las explotaciones y permitir que los profesionales del campo mantengan niveles adecuados de fertilización sin asumir un sobrecoste excesivo.

El objetivo último es evitar que la subida del precio de los fertilizantes provoque una reducción de la producción agrícola y termine repercutiendo en el coste de los alimentos. Esta línea de apoyo contaba inicialmente con un presupuesto estatal de 500 millones de euros, posteriormente ampliado hasta los 665 millones.

Más de 1.100 millones para el sector

La ayuda para fertilizantes forma parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado por el Ejecutivo central. Los dos paquetes de medidas específicas para los sectores agrario y pesquero suman un presupuesto global de 1.107 millones de euros.