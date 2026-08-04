Energía
Almaraz para su Unidad I durante 15 días para desarrollar labores de mantenimiento
Desde la central se ha informado de que la parada estaba programada desde hace tiempo y que tanto el CSN como Red Eléctrica han sido avisados con antelación
La central nuclear de Almaraz paró de forma programada su Unidad 1 el pasado sábado para llevar a cabo tareas de mantenimiento predictivo en una bomba principal. Estas labores se han planificado "de manera ordenada siguiendo los procedimientos técnicos establecidos", según ha informado el titular de la instalación. Asimismo, la empresa ha hecho hincapié en que para el desarrollo de estos trabajos la central de Almaraz cuenta "con los equipos técnicos y humanos adecuados".
Según lo previsto
Fuentes de la planta han apuntado asimismo que la parada estaba programada “desde hace tiempo” y que tanto el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como Red Eléctrica eran conocedores de que se iba a realizar. Incluso, desde esta última se había pedido retrasarla un tiempo por necesidades del sistema. La previsión es que la Unidad I permanezca desconectada durante aproximadamente 15 días. En cuando al grupo 2, opera con normalidad al 100% de potencia.
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