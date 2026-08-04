Cotrina pide declarar zona catastrófica Casas de Millán, Mirabel y Grimaldo tras el incendio

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha respaldado este martes la petición para declarar Casas de Millán, Mirabel y Grimaldo como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida habitualmente como zona catastrófica, tras el incendio forestal registrado el pasado fin de semana.

El dirigente socialista ha visitado las áreas afectadas por las llamas, que han calcinado alrededor de 1.350 hectáreas en el entorno de Casas de Millán, y ha trasladado el apoyo de su partido a los vecinos, ayuntamientos y explotaciones perjudicadas. Desde el monte público de Mirabel, Cotrina ha reclamado que lo ocurrido sirva para situar la prevención en el centro de las políticas forestales de la Junta de Extremadura.

El líder del PSOE extremeño ha apoyado la solicitud formulada por los alcaldes de Casas de Millán, Mirabel y Grimaldo para que el Gobierno central reconozca oficialmente la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Esta declaración permitiría articular ayudas destinadas a los municipios, particulares y explotaciones que hayan sufrido daños como consecuencia del incendio.

«Una vez extinguido el fuego comienza otro trabajo igual de importante: ayudar a quienes han sufrido sus consecuencias y recuperar cuanto antes la normalidad», ha señalado Cotrina, quien a su vez ha reclamado la «máxima cooperación» entre todas las administraciones.

Prevención

Durante su visita, el secretario general socialista ha destacado la «extraordinaria labor» desarrollada por los efectivos del Plan Infoex, al que ha definido como «uno de los mayores orgullos» de Extremadura en materia de extinción de incendios.

No obstante, ha advertido de que el reto pendiente es alcanzar ese mismo nivel en las políticas preventivas. «Queremos que Extremadura sea una referencia no solo cuando hay que apagar un incendio, sino también cuando hay que evitar que ocurra. La prevención no puede seguir siendo la gran asignatura pendiente», ha afirmado.

Cotrina ha recordado que el PSOE presentó en la Asamblea de Extremadura una iniciativa para crear fajas perimetrales de protección en todos los municipios de la región. Estas franjas permitirían reducir el riesgo de que las llamas alcanzasen los núcleos urbanos y proteger tanto a la población como al patrimonio natural.

El dirigente socialista ha considerado que el incendio debe abrir una reflexión sobre la necesidad de reforzar las políticas forestales ante un escenario «cada vez más condicionado por el cambio climático». «Es el momento de trabajar con altura de miras, coordinando esfuerzos y aprendiendo de lo ocurrido», ha defendido.

Fuente: El Periódico de Extremadura