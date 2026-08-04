La crisis migratoria de Ceuta enfrenta a los partidos extremeños por la acogida de menores

La crisis migratoria vivida en Ceuta ha provocado un nuevo enfrentamiento entre los grupos de la Asamblea de Extremadura ante la posibilidad de que la comunidad tenga que acoger a menores extranjeros no acompañados. PP y Vox responsabilizan al Gobierno de Pedro Sánchez de la entrada masiva de migrantes, que ambas formaciones califican de "invasión", mientras PSOE y Unidas por Extremadura censuran la "deshumanización" y el uso partidista de la situación.

El diputado del PP Domingo Jesús Expósito ha criticado en declaraciones recogidas por Efe la "dejación de funciones" de Sánchez por no atender las advertencias sobre la posibilidad de que se produjera una "invasión de fronteras". "En lugar de quedarse trabajando por todos los españoles para solucionar un tema que su Gobierno ha provocado, decide largarse de vacaciones a La Mareta", ha lamentado.

Sistema tensionado

Ante un posible reparto de menores entre las comunidades autónomas, Expósito ha advertido de que Extremadura tiene ya "una situación tensionada" en sus centros de acogida, en los que conviven menores extranjeros con menores extremeños que también necesitan recursos materiales y humanos.

El parlamentario popular ha pedido abordar esta cuestión con "la sensibilidad que siempre se espera de un Gobierno que mira a los ojos al ciudadano y que quiere lo mejor para las personas que conviven en la comunidad". El PP, por tanto, no ha expresado un rechazo frontal a la acogida, pero sí ha insistido en las limitaciones actuales del sistema extremeño.

Más contundente ha sido Vox. Su diputada Inés Checa ha reiterado la posición anunciada por el líder regional de la formación, Óscar Fernández: "La Junta se opondrá con todos los medios que tenga, tanto legales como jurídicos y administrativos, para que no llegue ni un menor más a Extremadura".

Checa ha asegurado que en Ceuta se ha producido "una invasión y un acto de guerra" y ha señalado a Pedro Sánchez como "el máximo culpable" por no auxiliar a los residentes. A su juicio, al presidente del Gobierno "no le importan en absoluto los españoles", algo que, según ha afirmado, también quedó demostrado durante la dana, los grandes incendios o el accidente ferroviario de Adamuz.

Respaldo de Europa

Frente a estas posiciones, el diputado socialista Aitor Vaquerizo ha criticado "la política de confrontación del PP y Vox" y ha defendido la gestión realizada por el Gobierno de España, que, según ha recordado, ha sido reconocida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sobre la acogida, Vaquerizo ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que cumpla la ley "pese a su socio de Vox". "Basta ya de criminalizar a menores, a niños, solo por su país de origen", ha señalado.

También Unidas por Extremadura ha defendido que la comunidad acoja a los menores migrantes en los términos establecidos legalmente. Su diputado José Francisco Llera ha denunciado la "deshumanización" del debate cuando se ignora que más de un centenar de personas han fallecido intentando llegar a España con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.

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Llera ha lamentado además que los partidos de la oposición hayan tratado de "sacar tajada política" de la crisis y que los habitantes de Ceuta hayan tenido que sufrir después "la invasión de los fascistas que han intentado sacar rédito del asunto".

Fuente: El Periódico de Extremadura