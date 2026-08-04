Extremadura rompe el suelo de los 60.000 parados y el techo de los 430.000 afiliados

Extremadura marcó en julio dos hitos en su mercado laboral: por primera vez, el número de desempleados ha bajado de los 60.000, mientras que la afiliación a la Seguridad Social ha superado los 430.000 cotizantes. De ellos, algo más de doscientos mil mujeres, otra barrera que hasta la fecha no se había sobrepasado en la región. Así, en el séptimo mes del año la comunidad sumó 2.125 afiliados, un 0,50% más, hasta alcanzar los 431.070, y redujo el paro en 767 personas, un 1,27%, situándolo en 59.768 desempleados. Además, fue una de las tres únicas comunidades autónomas en las que descendió el desempleo respecto a junio, junto a Andalucía y Cantabria.

Evolución histórica del paro en Extremadura (Gráfico de columnas)

Según los datos dados a conocer este martes por los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Trabajo y Economía Social, Extremadura fue en julio la segunda comunidad autónoma donde más descendió el desempleo en términos interanuales. En comparación con julio de 2025, cayó un 7,78%, lo que supone 5.042 personas desempleadas menos. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 1,23%, con 5.253 afiliados más.

Evolución mensual de la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura (Líneas)

En el conjunto de España, la afiliación a la Seguridad Social alcanzó en julio un nuevo máximo histórico, con una media de 22.508.065 ocupados. Esta cifra supera en 41.727 personas el anterior récord, registrado en junio, y estuvo impulsada por el incremento del empleo extranjero tras la regularización extraordinaria, que también contribuyó al aumento del paro registrado durante el mes.

Variación interanual del paro por regiones (Mapa coroplético)

En concreto, el número de personas desempleadas se situó en 2.311.499, lo que representa 19.517 más que en junio. A pesar de este incremento mensual, se trata de la cifra de paro más baja para un mes de julio desde 2007. "La variación de paro registrado del mes de julio es atípica y responde a varios factores. En primer lugar, este mes es cada vez menos sensible a la estacionalidad. De hecho, en los meses de julio de 2010 a 2019 el paro registrado se redujo de promedio en 45.467 personas. Tras la Reforma Laboral el promedio de bajada es de 4.981 personas", se ha apuntado desde el Ministerio de Trabajo.

Desde este departamento también se ha mencionado el impacto que ha tenido el proceso de regularización extraordinaria en curso en el paro contabilizado entre el colectivo sin empleo anterior, ya que ha dado "la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos".

Afiliados extranjeros

En esta línea, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado que gracias al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes hay en la región alrededor de 2.000 personas dadas de alta más que antes, lo que pone de manifiesto que la medida era "absolutamente necesaria y apropiada", informa Efe. Quintana ha recordado que en Extremadura había 9.000 solicitudes de regularización hasta el mes de junio y ha mostrado su satisfacción porque "2.200 personas están dadas de alta en Seguridad Social que antes no estaban, con lo cual están cotizando en sectores que en los que hacían falta esos trabajadores".

Diferente peso

En el caso de Extremadura, son 3.414 los parados extranjeros inscritos en las oficinas de empleo, un 5,4% más que en el mes anterior. Si bien el incremento es incluso superior al nacional (4,5%), el peso que tiene este colectivo en la cifra total de parados es mucho menor que en todo el país (5,7% frente a 15,5%), lo que explica que el impacto de la regularización haya sido menor.

Por sectores, la caída del paro en Extremadura se ha concentrado en el sector servicios, favorecido en por el inicio de la campaña vacacional en la hostelería y el turismo, con 739 desempleados menos. También bajó en industria (-113) y en el colectivo sin empleo anterior (-82). Por el contrario, subió en construcción (109 parados más) y en agricultura (58).

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