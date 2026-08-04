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Mercado laboral

La Junta celebra el récord de empleo mientras PSOE, Unidas y sindicatos alertan de la precariedad

PP y Vox destacan la tendencia positiva y Creex reivindica el esfuerzo de empresas y autónomos. Del lado contrario, se avisa de la estacionalidad y la falta de empleo estable.

Trabajadores en las obras de reforma de una calle.

Trabajadores en las obras de reforma de una calle. / Víctor Castro

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E. P. E.

Cáceres

Extremadura cerró julio con 59.768 desempleados, el menor registro de la serie histórica y la primera vez que baja de la barrera de los 60.000 parados. El desempleo descendió en 767 personas, un 1,27% respecto a junio, y en 5.042 frente a julio de 2025, una caída interanual del 7,78%. La comunidad fue además una de las tres únicas autonomías, junto a Andalucía y Cantabria, donde se redujo el paro durante el mes.

La afiliación a la Seguridad Social también marcó un máximo, con 431.070 cotizantes tras sumar 2.125 ocupados en julio. Por primera vez, más de 200.000 mujeres cotizan en Extremadura y 773 salieron de las listas del paro, mientras el desempleo masculino apenas varió. También bajó el paro juvenil y el de larga duración, con 688 personas menos en un mes. Los servicios y la industria concentraron buena parte de la mejora.

"Un antes y un después"

La Junta interpreta los datos conocidos este martes como una confirmación del avance del mercado laboral. La secretaria general de Empleo, María José Nevado, destacó que Extremadura combina "el menor dato de paro registrado de la serie histórica" con récords de afiliación total y femenina. En esta línea, el diputado del PP Domingo Jesús Expósito afirmó que las cifras "marcan un antes y un después" y las vinculó a la estabilidad, la confianza inversora y el apoyo a autónomos y pymes. Vox compartió la lectura y su diputada Inés Checa defendió que existe "una hoja de ruta clara" que aporta seguridad jurídica.

Por la campaña de verano

PSOE y Unidas por Extremadura reclamaron, en cambio, prudencia ante unos resultados ligados a la campaña de verano. El socialista Aitor Vaquerizo advirtió de que la Junta "no puede conformarse con un descenso coyuntural del desempleo" y pidió empleo estable y de calidad. José Francisco Llera, de Unidas, alertó de que parte de la afiliación "se esfumará" al terminar el verano y exigió priorizar a mujeres, jóvenes, mayores de 50 años y parados de larga duración en el nuevo Plan de Empleo.

Los sindicatos valoraron la bajada, pero cuestionaron la calidad de la contratación. UGT avisó de que solo uno de cada cuatro contratos fue indefinido, mientras USO calificó el descenso del paro como un "espejismo" que oculta precariedad y falta de cambios estructurales. Ambas organizaciones reclamaron medidas contra la brecha de género, una estrategia industrial y una menor dependencia de los empleos estacionales.

Para UGT, el comportamiento de la construcción, con subida del paro, resulta especialmente preocupante porque reproduce una situación que el sindicato viene denunciando cada verano. “En julio se producen despidos vinculados a las vacaciones y al exceso de jornada. Después, las patronales hablan de que falta personal, pero durante este mes prescinden de trabajadores y trabajadoras”, lamentó el secretario de Política Institucional y Empleo de este sindicato en Extremadura, Francisco Morcillo.

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Patronal

La patronal Creex puso el foco en el esfuerzo de empresas y autónomos para ampliar la ocupación. Su secretario general, Javier Peinado, sostuvo que los datos "todavía podrían ser mucho mejores" si se ajustaran la formación y la orientación de los desempleados a los perfiles que necesitan las empresas. La organización pidió reforzar el diálogo social para cubrir vacantes, reducir el paro estructural y acercar la tasa regional a la media nacional.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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