La Junta selecciona 397 centros para formar a los futuros maestros de Extremadura

La Junta de Extremadura ha dado luz verde a 397 centros educativos de la región para que puedan acoger durante el próximo curso a estudiantes universitarios que estén realizando las prácticas externas de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. La relación definitiva se publicó ayer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) mediante una resolución de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa.

La Administración autonómica ha estimado todas las solicitudes presentadas por los centros interesados. El recuento del anexo incluido en la resolución arroja un total de 397 centros seleccionados, de los que 253 se encuentran en la provincia de Badajoz y 144 en la de Cáceres.

Las cuatro principales ciudades extremeñas concentran buena parte de las plazas. Badajoz cuenta con 39 centros, mientras que en Cáceres aparecen 27, en Mérida 17 y en Plasencia 12. También destaca Almendralejo, con diez centros autorizados. Don Benito, Villafranca de los Barros y Villanueva de la Serena cuentan con siete cada una, mientras que Montijo y Zafra aparecen con cinco.

Por su parte, Navalmoral de la Mata suma cuatro centros y localidades como Coria, Moraleja, Trujillo, Jerez de los Caballeros, Los Santos de Maimona, Fuente del Maestre y Puebla de la Calzada disponen de tres. La selección abarca tanto colegios públicos de Infantil y Primaria como centros concertados, colegios rurales agrupados, escuelas infantiles y centros de educación especial. También aparecen centros de educación de personas adultas y equipos de atención temprana.

Prácticas durante el curso 2026/2027

Los centros seleccionados podrán participar durante el próximo curso en la formación práctica del alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. La universidad será la encargada de distribuir a los estudiantes entre los colegios disponibles, teniendo en cuenta las plazas ofertadas y la especialidad que curse cada universitario.

Una vez realizada la asignación, los equipos directivos designarán al docente que ejercerá como tutor. Para ello se valorará su experiencia, la relación de su especialidad con los estudios del alumno y su participación en proyectos educativos relacionados con la innovación, la atención a la diversidad, la convivencia o el fomento de la lectura.

Cada profesor podrá encargarse generalmente de uno o dos estudiantes, aunque de manera excepcional podrá tutelar hasta tres. Su labor consistirá en facilitar la incorporación del universitario al centro, orientarlo en el trabajo diario del aula y ayudarlo a conocer la organización y el funcionamiento del colegio.

Los tutores también deberán asesorar al alumnado en cuestiones pedagógicas y didácticas, hacer un seguimiento de su evolución y evaluar el periodo de prácticas de acuerdo con los criterios establecidos por la universidad. Al finalizar la estancia, elaborarán el correspondiente informe sobre el trabajo desarrollado por cada estudiante.

Por su parte, los futuros maestros deberán respetar los horarios y las normas internas, mantener la confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso y elaborar una memoria final. La convocatoria deja claro que actuarán como colaboradores y que en ningún caso podrán sustituir al profesor responsable del aula.

Antes de incorporarse, tendrán que presentar además el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. La labor del profesorado tutor será reconocida tanto por la Consejería de Educación, mediante créditos de formación, como por la Universidad de Extremadura, que expedirá la correspondiente certificación como profesor colaborador.